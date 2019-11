Les environnements de travail non sécuritaires dans le secteur des technologies de l'information sont un risque pour la santé des travailleurs





STOCKHOLM, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les durées de travail excessives, le travail forcé et la discrimination font partie des pratiques qui menacent la santé des travailleurs dans le secteur des technologies de l'information. Pour instaurer un secteur plus durable sur le plan social, des investissements à long terme, un suivi et des conséquences claires qui incitent à l'action sont indispensables.

Une grande partie de la fabrication de produits informatiques est réalisée dans des pays où les coûts et les salaires sont faibles et où les travailleurs sont souvent moins protégés. En outre, les chaînes d'approvisionnement sont complexes et couvrent plusieurs pays. Il est par conséquent presque impossible pour un acheteur de savoir quelles usines sont mandatées pour la fabrication d'un produit donné. C'est pourquoi une expertise, des ressources et un accès sont nécessaires pour surveiller les conditions de travail.

« Parvenir à un approvisionnement en produits informatiques durables relève du défi. Une vérification indépendante de la conformité est cruciale pour qu'un résultat soit fiable. Nous avons décidé de faire appel à TCO Certified afin de bénéficier d'un processus d'achat beaucoup plus efficace et de pouvoir définir des critères clairs. », a déclaré Helena Babelon, responsable du développement durable et de l'amélioration continue des technologies de l'information du groupe Electrolux.

Le nouveau rapport Impacts and Insights 2019 présente un certain nombre de solutions aux défis liés au développement durable dans le secteur des technologies de l'information. Par exemple, une entité indépendante doit inspecter les usines, ou des plans de mesures correctives efficaces doivent être mis en oeuvre et faire l'objet d'un suivi régulier. Enfin, pour éviter que les problèmes ne se reproduisent, les causes profondes doivent être identifiées.

Les travaux liés au développement durable mobilisent de nombreuses ressources et font souvent ressortir des conflits d'intérêts entre conditions de travail équitables et objectifs de réduction des coûts et des délais de mise sur le marché. Un système de conséquences est donc nécessaire pour garantir des progrès adéquats.

« Pour obtenir de véritables changements, l'engagement du propriétaire de la marque est indispensable. Nous faisons pression sur le secteur informatique grâce au pouvoir que nous avons de retirer les certifications et d'empêcher les usines de fabriquer des produits certifiés si les critères de TCO Certified ne sont pas respectés. », a déclaré Sören Enholm, PDG de TCO Development.

À propos du rapport Impacts and Insights 2019

Le rapport Impacts and Insights 2019 de TCO Development mesure les progrès effectués en matière de développement durable entre 2015 et 2018 par les propriétaires de marques dont les produits informatiques sont certifiés TCO Certified. Le rapport couvre la responsabilité sociale au sein des usines de montage final, les substances dangereuses et les minéraux de conflit.

À propos de TCO Certified

Avec plus de 25 ans d'expérience, TCO Certified est la certification de développement durable numéro un dans le monde pour les produits informatiques. Ses critères exhaustifs sont définis pour encourager la responsabilité sociale et environnementale tout au long du cycle de vie du produit. La certification couvre huit catégories de produits, notamment les écrans, les ordinateurs et les appareils mobiles dont la conformité est vérifiée de manière indépendante avant et après l'obtention de la certification.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1033893/TCO_Development.jpg

Contact :

Cassandra Julin

Global PR and Communication Manager+46(0)702866861

press@tcodevelopment.com

Espace presse

Communiqué envoyé le 27 novembre 2019 à 03:00 et diffusé par :