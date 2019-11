European DataWarehouse annonce des initiatives écologiques avant la conférence de l'Organisation des Nations unies sur le changement climatique





European DataWarehouse a annoncé aujourd'hui son engagement en matière d'environnement et de responsabilité climatique. À compter d'aujourd'hui, la société plantera un nouvel arbre pour chaque transaction créée sur sa plateforme, y compris pour les transactions actives déjà existantes.

Dr Christian Thun, PDG de European DataWarehouse, a déclaré : « En l'absence de progrès technologiques pour retirer le CO 2 de l'atmosphère, la reforestation est le moyen le plus efficace et le plus abordable pour compenser notre empreinte carbone. Planter un arbre pour chaque transaction créée, est un geste simple que nous pouvons faire pour contribuer à la lutte contre le changement climatique. »

Cette annonce intervient alors que des dirigeants et des écologistes s'apprêtent à se réunir pour la conférence de l'ONU sur le changement climatique 2019 (COP 25), qui aura lieu à Madrid.

Dans le cadre de cette initiative, European DataWarehouse envisage de planter plus de 2 000 arbres au cours des trois prochaines années. Pour démontrer son engagement en faveur de l'environnement, European DataWarehouse prévoit d'améliorer encore ses pratiques écologiques. En effet, ED incite déjà ses employés à privilégier le train plutôt que l'avion, met des vélos et des tickets de transport en commun à leur disposition, et encourage un recours minimal a l'impression papier.

European DataWarehouse est également associée au projet « Energy Efficiency Data Protocol and Portal » (EeDaPP), qui vise à créer un processus pour la récolte et la distribution des données relatives à l'efficacité énergétique des crédits immobiliers européens.

Depuis sa création en 2012, European DataWarehouse a collecté des données granulaires sur les prêts sous-jacents de plus de 1 400 titrisations.

À propos de European DataWarehouse GmbH

European DataWarehouse (ED) est la première et la seule base de données centralisée en Europe pour la collecte, la vérification et la distribution de données détaillées sur les sous-jacents des ABS. ED conserve aussi la documentation relative aux titrisations. Agissant en tant qu'infrastructure de marché et désignée par l'Eurosystème, ED vise à augmenter la transparence et à rétablir la confiance sur le marché des ABS. Grace à ces donnees, les acteurs du marché de la titrisation sont en mesure d'analyser et de comparer les sous-jacents de maniere systematique.

Ce communiqué est issu d'une traduction et ne doit en aucun cas être considéré comme officiel. La seule version qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

