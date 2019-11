Polyplastics développe les nouveaux grades de polymère cristaux liquides (PCL) LAPEROS (R) avec une résistance améliorée aux cloques





TOKYO, 27 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Polyplastics Group a annoncé les nouveaux grades développementaux de polymère cristaux liquides (PCL) LAPEROS (R) qui augmentent la résistance aux cloques des connecteurs électroniques. Les deux grades--actuellement en phase de pré-commercialisation--se sont avérés inhiber plus efficacement le cloquage que les matériaux existants et présentent un fort potentiel d'amélioration de la productivité. Polyplastics a mené des études expérimentales sur différentes formes de cloquage et travaille pour réduire encore plus les défauts de cloquage.

Le PCL est largement utilisé dans les pièces TMS (technologie de montage en surface) pour sa haute résistance à la chaleur et sa fluidité. Le cloquage est un défaut courant pour le PCL qui se présente sous forme de bourrelets apparaissant sur la surface des articles moulés en réponse à la chaleur. Le cloquage a une variété de causes potentielles, y compris les gaz de décomposition PCL qui sont emprisonnés durant le moulage, et la séparation entre la peau et les couches centrales.

Polyplastics a noté l'importance d'utiliser des matériaux caractérisés par une plus grande stabilité à la chaleur et qui produisent également peu de gaz. Le PCL LAPEROS (R) est disponible dans une large gamme de grades répondant aux exigences des clients, y compris des grades à ultra-haute résistance thermique. La société a également mené des études sur l'optimisation des buses et des jets de coulée dans le but de résoudre les problèmes de cloquage. D'autres facteurs tels que les conditions de moulage et la conception des formes de moule exercent également une forte influence sur le cloquage.

Outre une grande fluidité et une grande précision dimensionnelle, le PCL présente une haute résistance à la chaleur et est largement utilisé dans les applications de connecteurs dans des appareils tels que les smartphones qui deviennent plus compacts et orientés vers TMS. Les industries de l'automobile, de l'électronique de consommation et de la bureautique ont également adopté le PCL de plus en plus au cours des dernières années en réponse à la demande pour une grande précision dimensionnelle et une haute résistance à la chaleur.

À propos de Polyplastics

Polyplastics Co., Ltd. est un leader mondial dans le développement et la production de thermoplastiques transformés. Le portefeuille de produits de la société comprend le polyoxyméthylène (POM), le téréphtalate de polybutylène (PBT), le polysulfure de phénylène (PPS), le polymère cristaux liquides (PCL), le polyéthylène téréphtalate renforcé e fibre de verre (GF-PET) et le copolymère d'oléfine cyclique (COC).La société a la plus grande part de marché pour le POM et le PCL. Forte de plus de 50 années d'expérience, la société est étayée par un solide réseau mondial de R&D et des ressources de ventes capables de créer des solutions de pointe pour un marché mondial en constante mutation.

LAPEROS (R) est une marque déposée de Polyplastics Co., Ltd. au Japon et dans d'autres pays.

