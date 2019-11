Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 26 novembre 2019

Mardi 26/11/2019 POKER LOTTO Main gagnante: 9-D, 7-S, Q-S, 6-D, A-H. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q = QUEEN, K = KING, A = ACE MEGADICE LOTTO: 7, 22, 31, 34, 36 & 39 No comp. 27. PICK-2: 2 7 PICK-3: 5 0 8 PICK-4: 5...

Hier, Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada, a été nommé chef de la direction de l'année et Stratège de l'année par le Report on Business du Globe and Mail. C'est la deuxième fois que la publication nomme M. Rovinescu...