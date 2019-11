Réponse du Groupe TMX aux médias concernant le chef de la direction





TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Groupe TMX Limitée a publié l'énoncé suivant aujourd'hui :

Le Groupe TMX a récemment été mis au courant d'allégations faites concernant la conduite passée de son chef de la direction, Lou Eccleston.

Bien que le Groupe TMX n'ait aucun commentaire à faire au sujet de ces allégations précises pour le moment, il prend au sérieux une telle situation et le conseil d'administration du Groupe TMX examine cette affaire.

Monsieur Eccleston a informé le conseil qu'il appuyait pleinement cette mesure.

TMX s'abstiendra de tout autre commentaire pour le moment. La société veillera à informer les parties prenantes comme l'exigera la situation.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

Le Groupe TMX exploite des marchés mondiaux. Il met au point des solutions d'analyse et bâtit des communautés numériques appuyant le financement, la croissance et la réussite des entreprises, des négociateurs et des investisseurs. Les principales activités du Groupe TMX comprennent la Bourse de Toronto, la Bourse de croissance TSX, la Bourse Alpha TSX, La Caisse canadienne de dépôt de valeurs, la Bourse de Montréal, la Corporation canadienne de compensation de produits dérivés et Trayport, qui offrent des marchés d'inscription, des marchés de négociation, des mécanismes de compensation, des services de dépôt, des solutions technologiques, des produits d'information et d'autres services à la communauté financière mondiale. Le Groupe TMX a son siège social à Toronto et des bureaux dans l'ensemble de l'Amérique du Nord (Montréal, Calgary, Vancouver et New York), ainsi que dans des marchés internationaux clés, dont Londres et Singapour. Pour en savoir plus sur le Groupe TMX, visitez le www.tmx.com. Suivez le Groupe TMX sur Twitter : @TMX.

SOURCE Groupe TMX Limitée

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 19:30 et diffusé par :