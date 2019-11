Malgré la fin de la grève du CN, les défis logistiques demeurent pour l'industrie du propane





OTTAWA, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne du propane (ACP) accueille favorablement la fin de la grève du CN. Cependant, l'industrie pourrait continuer d'en ressentir les effets au cours des semaines à venir.



«?Nous sommes enchantés que l'arrêt de travail se soit terminé de façon satisfaisante et nous félicitations le CN, la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada (CFTC) et le gouvernement fédéral pour leurs efforts afin de mettre fin à ce conflit de travail,?» affirme Dan Kelly, président de l'Association canadienne du propane. «?Nous remercions aussi les premiers ministres et les autres fonctionnaires de l'ensemble du Canada d'avoir soutenu l'industrie du propane et d'avoir reconnu l'importance du propane dans la vie des Canadiens.?»

Au cours des semaines à venir, l'industrie du propane devra faire face aux défis logistiques d'un retour à la normale de la chaîne d'approvisionnement et l'ACP travaillera avec le CN afin que le réapprovisionnement en propane soit une priorité au lendemain de la grève.

«?Nos clients sont notre priorité et les membres de l'ACP prennent contact avec eux en vue qu'ils sachent que nous travaillons le plus fort possible pour remettre les niveaux de propane à la normale aussi vite que possible,?» ajoute M. Kelly. «?Nous savions que la réduction draconienne du transport ferroviaire pendant la grève allait avoir une incidence sur la logistique au lendemain de celle-ci et nous travaillons maintenant avec diligence pour un retour à la normale de l'approvisionnement.?»

Bien que la grève soit parvenue à sa conclusion, M. Kelly convient que le retour de l'approvisionnement à des niveaux normaux, plus particulièrement en Ontario, au Québec et dans le Canada atlantique pourrait prendre des semaines.

«?Comme nous l'avons maintenu tout au long de l'arrêt de travail, en dépit des meilleurs efforts pour assurer l'acheminement du propane aux clients partout où nous le pouvions, la réalité est que le réapprovisionnement prendra du temps à être complété,?» a ajouté M. Kelly.

M. Kelly a également souligné l'importante relation de travail dont l'ACP profite avec la communauté agricole du Canada. «?La patiente et la compréhension de nos clients, particulièrement des producteurs agricoles qui ont compris que le défi logistique ne nous était pas attribuable, sont grandement appréciées,?» a souligné M. Kelly.

M. Kelly a aussi réitéré que l'approvisionnement en propane au Canada n'a jamais été le problème. Il faudra donc rapidement discuter des moyens pour faire en sorte que les consommateurs canadiens de propane ne soient pas tenus en otage lors de futurs conflits de travail.

«?Les Canadiens sont persuadés que le propane est une source d'énergie sécuritaire, abordable, abondante et essentielle,?» affirme M. Kelly. «?L'ACP travaillera avec les gouvernements, les chemins de fer et les groupes intéressés en vue d'assurer que les défis qui se sont présentés en raison de la grève du CN ne soient pas répétés à l'avenir.?»

Au sujet de l'Association canadienne du propane

Forte de plus de 400 membres, l'Association canadienne du propane (ACP) représente à l'échelle nationale une industrie de plusieurs milliards de dollars qui est en plein essor et qui emploie des dizaines de milliers de Canadiens. Notre mission est de promouvoir une industrie du propane à la fois sécuritaire et prospère, qui joue un rôle décisif dans le secteur énergétique canadien. Pour y parvenir, nous défendons le propane et l'industrie du propane au Canada, et plaidons en faveur de l'adoption de pratiques exemplaires, de la sécurité et d'environnements favorables aux affaires par le biais d'efforts de représentation, de programmes de formation et de mesures d'urgence.

Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec Joannie Bouchard, coordonnatrice, Communications et Relations avec les membres, à info@propane.ca ou au 613 683-2270, poste 280.

