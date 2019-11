Opération patrimoine Montréal 2019 - Les lauréats des Grands prix et le Lieu coup de coeur dévoilés





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Huit citoyens et organisations ont été honorés pour leurs réalisations remarquables, mardi soir, à la Grande Bibliothèque de BAnQ, lors du dévoilement des lauréates et lauréats de l'Opération patrimoine Montréal 2019. Cette activité de la Ville de Montréal, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, a également permis d'annoncer le coup de coeur des Montréalaises et Montréalais pour un lieu public, résultat d'un vote populaire.

La cérémonie de reconnaissance s'est déroulée en présence d'Émilie Thuillier, responsable du patrimoine, de la démocratie et de la transparence, ainsi que des communications et de l'expérience citoyenne au comité exécutif de la Ville, et de Dinu Bumbaru, directeur des politiques d'Héritage Montréal, et Peter Jacobs, président du Conseil du patrimoine de Montréal.

« J'offre toutes mes félicitations aux lauréats et lauréates et je les remercie de leur intérêt envers le patrimoine montréalais, sa richesse, sa conservation et sa mise en valeur. La participation citoyenne est essentielle à la protection de l'identité et des spécificités de Montréal », a déclaré Émilie Thuillier.

« Depuis bientôt 45 ans, Héritage Montréal oeuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Notre implication dans l'Opération patrimoine Montréal s'inscrit dans cette veine. Nous saluons le travail des lauréats, qui vient illustrer l'importance de la participation de tous les milieux dans la protection et la mise en valeur du patrimoine », a ajouté Dinu Bumbaru.

Un jury de cinq membres présidé, par Peter Jacobs, a sélectionné les projets primés à la suite d'un appel de candidatures qui s'est déroulé du 18 avril au 14 juin derniers. Un total de 34 propositions étaient en lice dans 5 catégories : Prendre soin, Redonner vie, Savoir-faire, Faire connaître et Agir ensemble.

« Je tiens à remercier les personnes qui ont répondu à l'appel de candidatures ainsi que celles qui ont participé aux réalisations proposées. Toutes ont ainsi contribué à la conservation du patrimoine montréalais, dans une perspective porteuse d'avenir. Les Grands prix décernés cette année témoignent de belle façon de la force de l'identité collective montréalaise », a conclu Peter Jacobs.

Et les lauréats sont...

Julien Choisnard et Véronique Michaud, propriétaires du 4288-4292, rue Fabre, ont reçu le Grand prix dans la catégorie Prendre soin pour le travail de restauration de plusieurs éléments d'origine de leur triplex, un bâtiment typique du Montréal du début du XXe siècle. Le jury a indiqué que ces travaux ont contribué à améliorer l'aspect de leur rue et peuvent avoir un effet d'entraînement pour les voisins qui planifient des travaux de rénovation à leur immeuble.

Dans la catégorie Redonner vie, la réhabilitation du Théâtre Rialto et le projet Centech (ancien Planétarium Dow), réalisés respectivement par Beaupré Michaud et Associés, Architectes et Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes, ont obtenu ex aequo le Grand prix. Le jury a défini le premier cas comme d'un bon exemple de restauration d'une icône montréalaise et de réactualisation d'intérieurs patrimoniaux en conservant l'esprit du lieu. Quant au second, il a souligné la façon dont les architectes se sont approprié l'édifice, en conservant une partie de la voûte et en utilisant la thématique du cercle, caractéristique du bâtiment d'origine.

Alexandre Maquet, artisan tailleur de pierre depuis 22 ans, est le lauréat dans la catégorie Savoir-faire. Le jury a salué son patient travail de taille de pierre, un savoir qui se perd graduellement avec l'abandon des ornementations sur les bâtiments nouveaux, ainsi que sa contribution comme formateur et conférencier dynamique, qui permet de maintenir son métier vivant et de transmettre sa passion au grand public.

La corporation Univers culturel de Saint-Sulpice est le choix du jury dans la catégorie Faire connaître. Engagée depuis 2017 dans un processus de mise en valeur du Vieux séminaire de Saint-Sulpice et du Grand Séminaire de Montréal, elle rend accessibles au grand public des lieux et informations qui ne l'étaient pas. Le patrimoine sulpicien étant à la base de l'aménagement du territoire de l'île de Montréal, ces initiatives permettent une meilleure compréhension de l'histoire de la ville. Une mention a aussi été accordée à l'Association québécoise pour le patrimoine industriel pour son projet de visites Découvrir Montréal industriel.

Enfin, dans la catégorie Agir ensemble, le Grand prix revient à la Promenade Wellington pour la qualité et le dynamisme de son programme d'activités. Le jury a été impressionné par l'implication dans le milieu et les gestes de mise en valeur de la rue Wellington qui donnent un nouveau sens aux actions qu'une société de développement commercial peut tenir sur une rue marchande.

Lieu coup de coeur

Parmi les huit espaces publics que les arrondissements et villes liées de l'île de Montréal ont proposés pour leurs qualités patrimoniales exceptionnelles, c'est le parc René-Lévesque, dans l'arrondissement de Lachine, qui a recueilli le plus grand nombre de votes. Situé sur une longue presqu'île bordée par le lac Saint-Louis et les rapides de Lachine, ce joyau naturel, riche en paysages magnifiques et en attraits patrimoniaux, accueillera les activités de la journée Patrimoine en fête, en mai 2020. C'est un rendez-vous!

Opération patrimoine Montréal

Rappelons que c'est en 2017 que la Ville lançait, en partenariat avec Héritage Montréal et le gouvernement du Québec, l'Opération patrimoine Montréal. Celle-ci remplaçait le concours Opération patrimoine architectural de Montréal, créé en 1991. L'Opération patrimoine Montréal récompense les citoyennes et citoyens qui contribuent à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine, tant matériel qu'immatériel, comme les savoir-faire, la diffusion et les initiatives citoyennes. Ce concours s'inscrit dans l'esprit du Plan d'action en patrimoine 2017-2022 de la Ville et de la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec.

L'Opération patrimoine Montréal est soutenue dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, financée conjointement par le ministère de la Culture et des Communications et la Ville. Soulignons également qu'Héritage Montréal est un précieux partenaire d'Opération patrimoine Montréal.

Des photos ainsi que de courtes vidéos présentant le travail des lauréats et les lieux primés sont disponibles sur le site Opération patrimoine Montréal .

