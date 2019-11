Thales participe activement au projet de recherche européen OPENQKD, qui installera des infrastructures test de communication quantique dans plusieurs pays européens





Thales participe aux recherches sur les technologies quantiques depuis de nombreuses années. Ainsi, les différents centres de recherche du Groupe travaillent sur diverses technologies relevant des capteurs et instruments de mesure quantiques, des télécommunications quantiques ou encore des briques des futurs ordinateurs quantiques.

Thales a donc tout naturellement trouvé sa place au sein du consortium de l'AIT (Austrian Institute of Technology), choisi par la Commission Européenne pour mener à bien son projet OPENQKD précuseur d'une grande infrastructure de communication quantique européenne. Sa première finalité est de renforcer drastiquement la sécurité des applications critiques dans les domaines des télécommunications, de la finance, des soins de santé, de l'approvisionnement en électricité et des services publics. Dans une seconde phase, elle permettra de mettre en réseau des ordinateurs quantiques, préfigurant un nouveau type d'Internet. Pour ce projet unique au monde, devisé à 15 millions d'euros, l'AIT a sélectionné 38 entreprises et instituts de recherche à travers le continent.

Le projet OPENQKD vise à changer la façon dont nous voyons, comprenons et utilisons les communications quantiques. Son objectif principal est de créer et de tester des éléments européens de réseaux de communications intégrant des dispositifs quantiques, pour mettre en oeuvre des usages comme la cryptographie quantiques (Quantum Key Distribution ,QKD). Les clés secrètes issues de la QKD permettent un cryptage ultra-sécurisé pour transmettre des données avec un très haut niveau de confidentialité contrôlée.

Dans le cadre, Thales a deux contributions, l'une terrestre , l'autre spatiale. La première consiste à fournir des équipements de chiffrement compatibles avec la QKD pour des réseaux terrestres. IL s'agit de lancer une filière européenne en la matière. La seconde consiste à définir la composante spatiale d'un réseau de communication quantique, car de tels réseaux auront besoin de satellites pour couvrir des distances à l'échelle de pays ou de continents.

Pour en savoir plus le projet OPENQKD, cliquez ici.

A propos de Thales

Thales (Euronext Paris : HO) est un leader mondial de hautes technologies qui façonne aujourd'hui le monde de demain. Le Groupe propose des solutions, services et produits à ses clients dans les domaines de l'aéronautique, de l'espace, du transport, de l'identité et sécurité numériques, et de la défense. Avec 80 000 collaborateurs dans 68 pays, Thales a réalisé un chiffre d'affaires de 19 milliards d'euros en 2018 (sur une base pro forma intégrant Gemalto).

Thales investit notamment dans les innovations numériques - connectivité, big data, intelligence artificielle et cybersécurité ? technologies au coeur des moments décisifs des entreprises, des organisations et des Etats.

EN SAVOIR PLUS

Thales Group

Télécharger les photos

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 18:20 et diffusé par :