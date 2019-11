Synaptive Medical annonce qu'il présentera ses produits lors de l'assemblée scientifique et réunion annuelle 2019 de la Radiological Society of North America





Synaptive Medical, leader de l'automatisation et de la robotique, a annoncé aujourd'hui qu'il présentera ses produits EvryTM, Modus PlanTM et ImageDriveTM lors de l'assemblée scientifique et réunion annuelle 2019 de la Radiological Society of North America (RSNA) qui se tiendra à McCormick Place à Chicago, dans l'Illinois, du 1er au 6 décembre.

"Nos produits d'imagerie ont été conçus pour optimiser les flux de travail, améliorer la sécurité et générer de meilleurs résultats pour les patients lors des différentes étapes cruciales du processus décisionnel dans le domaine des soins de santé - qu'il s'agisse du lieu d'intervention initial, du statut pré- ou post-opératoire, ou pendant une intervention chirurgicale," a déclaré Cameron Piron, cofondateur et directeur de la stratégie du groupe chez Synaptive Medical. "Dans le domaine de l'imagerie médicale, les grandes avancées proviennent d'approches intégrées, et nos technologies ont été justement conçues dans cette optique," a-t-il ajouté.

Et de conclure: "Tous nos produits fonctionnent en parallèle afin de fournir des flux de travail plus sûrs et plus efficaces, qu'il s'agisse de diagnostics dans des délais opportuns avec EvryTM, notre système d'imagerie par résonance magnétique (IRM), exclusivement crânien, au point d'intervention, actuellement en phase de développement; des organisations d'imagerie médicale intelligente à des fins de recherche à grande échelle avec ImageDriveTM; ou de Modus PlanTM, notre outil logiciel de tractographie de l'ensemble du cerveau, générée automatiquement, qui offre aux chirurgiens une façon plus sûre d'aborder des procédures telles la résection de tumeur."

Synaptive exposera ces produits pour la première fois dans le cadre de la RSNA dans le Hall Nord, stand n°6509, du dimanche 1er décembre au jeudi 5 décembre. Pour de plus amples informations relatives à la réunion et à la présence de Synaptive, veuillez consulter le programme de la RSNA.

À propos de Synaptive Medical

Synaptive Medical Inc., une société de technologies et d'appareils médicaux basée à Toronto, conçoit des technologies matérielles et logicielles franchissant les barrières traditionnelles dans les hôpitaux et améliorant les soins aux patients dans la salle d'opération et au-delà. Les solutions Modus VTM et BrightMatterTM intégrée de Synaptive ? dont la planification chirurgicale, le guidage et la visualisation, et une plateforme informatique ? fournissent aux éminents cliniciens et systèmes de santé les informations dont ils ont besoin pour garantir les meilleurs résultats possibles aux patients.

