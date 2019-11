Top Aces reçoit un financement de 100 M$ en capital-actions pour soutenir son expansion internationale





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Top Aces Inc. (Top Aces), le chef de file mondial de l'entraînement aérien, annonce aujourd'hui un nouvel investissement, sous forme de capital-actions, de Clairvest Group Inc. (Clairvest), son principal actionnaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec (la Caisse) et ses autres investisseurs actuels.

Ce financement viendra soutenir l'expansion internationale de Top Aces, une entreprise établie à Dorval, Québec, lui permettant d'acquérir de nouveaux appareils et ainsi bonifier et diversifier son offre de service.

« Cet investissement apporte un soutien majeur au développement de nos services d'entraînement aérien, particulièrement dans un marché international en pleine croissance, a affirmé Paul Bouchard, Président et Chef de la direction de Top Aces. En se joignant à nos investisseurs actuels, la Caisse solidifie un actionnariat de long terme solide qui permettra à Top Aces de relever de nouveaux défis à l'étranger. »

« Top Aces est une entreprise québécoise reconnue pour la qualité de ses services et ses antécédents inégalés en matière de sécurité dans le secteur de l'entraînement aérien, affirme Charles Émond, premier vice-président, Québec, Placements privés et Planification stratégique de la Caisse. Cet investissement permettra à Top Aces de poursuivre sa croissance internationale et de renforcer sa place de leader dans son industrie. »

À PROPOS DE TOP ACES

Top Aces offre un programme d'entraînement aérien évolué et novateur aux principales forces aériennes au monde. Fondée en 2000 par un groupe d'anciens pilotes de chasse de haut niveau, l'entreprise détient la plus importante flotte privée d'avions de chasse opérationnels. Elle offre des services avancés d'entraînement au combat avec adversaire, à la défense aérienne et de contrôleur interarmées de la finale de l'attaque. L'entraînement stratégique offert par Top Aces améliore et renforce la préparation opérationnelle des forces de combat en créant une expérience réaliste tout en prolongeant la durée de vie des flottes de ses clients.

L'entreprise définit les normes de l'industrie de l'entraînement au combat aérien grâce à ses antécédents inégalés en matière de sécurité, son équipe remarquable et son nombre d'heures d'entraînement opérationnel exceptionnel - plus de 82 000 heures de vol à former ses clients partout dans le monde. Top Aces se démarque par une expérience qui fait toute la différence.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.topaces.com.

À PROPOS DE LA CAISSE DE DÉPÔT ET PLACEMENT DU QUÉBEC

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un investisseur institutionnel de long terme qui gère des fonds provenant principalement de régimes de retraite et d'assurances publics et parapublics. Son actif net s'élève à 326,7 G$ CA au 30 juin 2019. Un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada, la Caisse investit dans les grands marchés financiers, ainsi qu'en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé à l'échelle mondiale. Pour obtenir plus de renseignements sur la Caisse, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter @LaCDPQ ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

