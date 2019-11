Tile annonce les alertes les plus complètes et les plus dynamiques à ce jour





SAN MATEO, Californie, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tile, le numéro un mondial de la localisation intelligente, annonce son intention de relancer Smart Alerts (version bêta). À partir de décembre, Smart Alerts s'étendra au-delà des lieux définis par l'utilisateur, tels que le domicile ou le lieu de travail, pour empêcher les utilisateurs d'oublier quelque chose, où qu'ils se trouvent ou qu'ils aillent.



Les abonnés de Tile Premium seront avertis lorsqu'ils laisseront des articles « Tiled » (répertoriés dans Tile) plus de cinq minutes dans un lieu donné. Cela signifie que si un utilisateur entre dans un café avec ses clés, son portefeuille et son ordinateur portable « Tiled », puis quitte cet endroit quinze minutes plus tard avec seulement ses clés et son portefeuille, il recevra une notification l'informant qu'il a oublié son ordinateur portable.

« Tile est connu pour aider les clients à retrouver leurs objets perdus. Avec Smart Alerts, nous réalisons un bond en avant considérable et tenons notre promesse de prévenir les pertes. Imaginez votre tranquillité d'esprit lorsque vous savez que vous recevrez une alerte chaque fois que vous laissez un élément important derrière vous, où que vous soyez », a déclaré CJ Prober, PDG de Tile.

Smart Alerts offrira également la possibilité de définir des zones sécurisées désignées afin de personnaliser les lieux et les types de déclenchement des alertes. Par exemple, un client pourra souhaiter savoir s'il a laissé sa veste « Tiled » à son bureau, mais peut-être vouloir l'ignorer s'il l'a laissée à la maison.

« Nous avons lancé Smart Alerts en 2018 pour recueillir des commentaires et affiner notre approche afin de fournir la meilleure expérience utilisateur possible », a déclaré Simon Flemming-Wood, responsable de l'expérience chez Tile. « Depuis lors, nous avons continué d'améliorer notre combinaison exclusive de technologies Bluetooth, de geofencing et de maillage. Le résultat ? La notification d'éléments oubliés la plus dynamique du marché, que nous continuons d'améliorer. »

Smart Alerts est une fonctionnalité clé de Tile Premium, le service d'abonnement de Tile. Parmi les autres fonctions proposées figurent le remplacement automatique gratuit de la batterie, la garantie prolongée, le partage illimité, l'historique de localisation sur 30 jours et l'assistance premium. Premium a enregistré une croissance impressionnante depuis son lancement, le nombre total d'utilisateurs ayant augmenté de 414 % depuis le début de l'année. À ce jour, Smart Alerts est venu en aide aux abonnés Premium plus de 14 millions de fois. Avec une croissance internationale accrue et de nouveaux services prévus pour 2020, Premium devient rapidement un service indispensable pour la communauté Tile.

Tile Premium est actuellement disponible pour 29,99 USD par an ou 2,99 USD par mois. Pour une période limitée, Tile offre à ses clients américains un abonnement annuel gratuit à Premium en combinaison avec un achat de matériel :

4 « Sticker » et 1 an d'abonnement à Premium pour 59,99 USD (au lieu de 89,98 USD)

4 « Mate » et 1 an d'abonnement à Premium pour 69,99 USD (au lieu de 99,98 USD)

4 « Essentials » et 1 an d'abonnement à Premium pour 69,99 USD (au lieu de 99,98 USD)

4 « Mate & Slim » et 1 an d'abonnement à Premium pour 74,99 USD (au lieu de 109,96 USD)

Pour plus de détails, rendez-vous sur https://www.tile.com/get-premium .

À propos de Tile

Tile confère la puissance d'une localisation intelligente à toutes sortes d'objets : plus de six millions d'articles uniques sont localisés chaque jour. S'appuyant sur sa vaste communauté répartie dans 195 pays, la plateforme de recherche sur le cloud de Tile aide les gens à (re)trouver ce qui compte le plus pour eux. La société est basée à San Mateo, en Californie, et est soutenue par Francisco Partners, Bessemer Venture Partners et GGV Capital. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site Tile.com

Contact pour les médias :

Sarah Davis sarah@tile.com

