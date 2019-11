L'initiative de programmation conjointe européenne de recherche sur les maladies neurodégénératives (JPND) organise sa réunion scientifique internationale





Communiquer les résultats de recherche mis à jour de 51 projets réalisés et pris en charge par le JPND3 aux parties prenantes concernées, assurer la liaison, échanger des connaissances et faire du réseautage entre les coordinateurs de projets et leurs consortiums de recherche, les chercheurs de premier plan et les parties prenantes qui se réuniront à l'Académie royale flamande de Belgique pour les sciences et les arts à Bruxelles, en Belgique, lors d'un symposium d'une durée de deux jours, du 27 novembre au 28 novembre 2019. Ceci aura pour effet de fournir une plateforme unique et d'offrir une possibilité aux chercheurs de s'informer sur les travaux d'autres chercheurs, de communiquer les derniers résultats de leurs travaux de recherche, d'établir de nouvelles relations et de renforcer celles qui existent déjà.

Le président du JPND, le Professeur Philippe Amouyel déclare : « Au titre de première et de plus grande initiative de recherche concertée mondiale instaurée pour lutter contre le défi croissant que posent les maladies neurodégénératives, la finalité du JPND est de renforcer les connaissances scientifiques sur les maladies neurodégénératives, proposer des approches innovantes en matière de prévention, de diagnostic et de traitement, et veiller à ce que les personnes reçoivent des soins optimaux et une qualité de vie suffisante à tous les stades de leur maladie. Ce symposium vise à faciliter le partage des connaissances et la communication entre les différents groupes de recherche et à diffuser les résultats de recherche mis à jour auprès des parties prenantes concernées ».

Les thèmes des projets qui seront présentés vont de la maladie d'Alzheimer à la maladie de Parkinson, en passant par des maladies plus rares telles que la maladie de Huntington, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie à prions, l'atrophie musculaire spinale et l'ataxie spinocérébelleuse.

En marge des 12 sessions scientifiques présidées et animées par des chercheurs de premier plan dans le domaine des maladies neurodégénératives, le symposium explorera également des questions majeures quant à la recherche en proposant quatre ateliers thématiques, à savoir : Participation du patient et du public à la recherche, Interactions avec le secteur, Diffusion des connaissances et Partage des données.

Le JPND s'est engagé à s'aligner et à s'appuyer sur les programmes nationaux afin d'accroître l'impact et l'efficacité de la recherche et déterminer des objectifs communs qui bénéficieraient d'une action conjointe.

Origines et évolution des maladies neurodégénératives

Mécanismes et modèles des maladies

Diagnostic, pronostic et définitions des maladies

Développement de thérapies, de stratégies préventives et d'interventions

Santé et protection sociale

Le JPND reçoit le soutien de la Commission européenne

1 La programmation conjointe de l'UE de Recherche sur les maladies neurodégénératives (JPND) est la plus grande initiative de recherche mondiale cherchant à s'attaquer au problème des maladies neurodégénératives. Le JPND a pour objectif d'accroître les investissements coordonnés entre les pays qui participent à une recherche visant à déterminer les causes, mettre au point des traitements et déterminer les moyens adéquats pour soigner les patients atteints de maladies neurodégénératives.

2 En 2015, le JPND a lancé un appel conjoint transnational cofinancé en partenariat avec la Commission européenne dans le cadre du programme de cofinancement ERA-NET, et ceci dans trois secteurs prioritaires du JPND : les approches longitudinales de cohortes, les modèles expérimentaux avancés et les facteurs de risque et de protection

3 Projets de recherche pris en charge par les appels à projet du JPND de 2011 à 2013 et l'appel à projet du JPco-fuND de 2015

