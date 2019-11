Black Friday 2019 - Outgo évite le pire de justesse





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Outgo.com, déjà bien populaire auprès de centaines de milliers de québécois, a été victime de la frénésie du « Vendredi fou », que les Américains appellent le Black Friday, ce lundi.

Suivant l'annonce de soldes monstre, de concours, de prix et de remises démesurées à ses 425 000 abonnés de l'infolettre, plus d'une trentaine de milliers d'utilisateurs ont pris d'assaut le site web de l'entreprise, qui est tombé hors-ligne durant de longues minutes. « C'est arrivé tellement rapidement, nous avons vraiment été pris de court », affirme Yanik Guillemette, CEO de l'entreprise. L'entreprise a depuis migré, en urgence, l'hébergement de ses serveurs vers une solution de grade Institutionnelle qui est offerte par la société Amazon.

« Nous avons maintenant une capacité de traiter plus de 11 000 transactions à la minute et nous pourrons faire face à la musique ce weekend, le site est très rapide et tous nos systèmes sont prêts à recevoir les québécois à la recherche de rabais » explique Yanik Guillemette.

À quelques semaines de Noël, la journée du Black Friday marque le début du magasinage du temps des Fêtes, une tendance qui est en forte croissance au Québec.

À propos de l'entreprise Outgo.com

Outgo.com est une entreprise oeuvrant dans la vente et commerce électronique, depuis 2016, basé dans la province de Québec. L'entreprise est spécialisée dans la vente en ligne de cartes-cadeaux, forfaits cadeaux et expériences cadeaux.

Outgo.com en chiffres :

Fondée en 2016 à Québec

325 commerçants partenaires

1000 expériences

100 000 visiteurs/mois

425 000 abonnés à l'infolettre

25 000 abonnés des réseaux sociaux

Partenaire de TripAdvisor, Viator, CAA, Costco et Expedia.

