Manzil lance le premier PTF (fonds négocié sur plateforme) conforme à la charia sur NEO Connect et DealSquare





NEO est heureux d'annoncer que Manzil, un prêteur hypothécaire halal, a rendu son fonds d'investissement hypothécaire Manzil disponible en tant que platform traded fundTM (PTFTM). Ce fonds est entièrement conforme aux normes de la charia et Manzil est la seule entité au Canada qui respecte toutes les directives en matière de gouvernance de la charia établies par l'Organisation de comptabilité et d'audit des institutions financières islamiques.

Le PTF de Manzil est disponible sur NEO Connect sous le symbole MANZL, et il est également répertorié sur DealSquare, la première plateforme centralisée du Canada pour les offres de placement privé. DealSquare utilise la technologie NEO Connect pour intégrer de manière transparente les fonds de fonctionnement et d'entretien dans les comptes clients, les systèmes de back office et la Caisse canadienne de dépôt (CDS). En exploitant à la fois NEO Connect et DealSquare, le PTF de Manzil et la communauté des distributeurs bénéficieront pleinement de la puissance de distribution, de l'efficacité des transactions et des économies de coûts offertes par la combinaison de ces deux plateformes.

« Nous sommes fiers de rendre notre premier produit Halal canadien disponible au format PTF sur l'éco-système de distribution innovant de NEO », a déclaré Mohamad Sawwaf, co-fondateur et président directeur général de Manzil. « La valeur canadienne des prêts hypothécaires conformes à la charia en 2017 était estimée à 2 milliards de dollars, dont 300 millions de dollars inscrits sur notre liste d'attente. Elle augmente de 5 millions de dollars par semaine, ce qui prouve la forte demande de produits de financement et d'investissement halal. Nos partenariats avec NEO et DealSquare offriront aux investisseurs l'accès le plus efficace possible à notre fonds. Nous sommes convaincus que Toronto est la place idéale pour constituer une plaque tournante nord-américaine de la finance islamique et nous sommes très heureux d'avoir NEO comme partenaire en matière de mobilisation de capitaux pour commercialiser notre produit sur le marché ».

NEO Connect a connu une croissance rapide au sein de la communauté de l'OCRCVM et de l'ACFM depuis son lancement en 2016 et a permis aux fournisseurs de fonds de collecter efficacement près de 1 milliard de dollars sur 70 PTF. NEO Connect est disponible pour les experts-conseils, les réseaux de distributeurs et les gestionnaires d'actifs qui recherchent un moyen plus efficace d'investir dans des actifs non cotés en bourse.

« Nous sommes fiers de compter Manzil au sein de NEO en tant que dernier gestionnaire d'actifs à soutenir les PTF », a déclaré Jos Schmitt, président directeur général de NEO. « Nous avons hâte de saluer la croissance et l'adoption des PTF en rendant accessible un premier produit d'investissement halal et en tirant parti de notre partenariat avec DealSquare afin d'offrir aux gestionnaires d'actifs et aux investisseurs une expérience encore plus positive. La popularité des PTF s'amplifie alors que l'industrie commence à reconnaître à quel point NEO Connect change vraiment la donne ».

À propos de NEO Connect

NEO Connect est une plateforme centralisée qui répartit les actifs financiers, en allant des gestionnaires d'actifs aux investisseurs. Lancé en mai 2016, NEO Connect est accessible à tous les experts-conseils, réseaux de distributeurs et gestionnaires d'actifs qui souhaitent des transactions plus efficaces et moins coûteuses pour des actifs non cotés en bourse, notamment les fonds communs de placement, les fonds de fonctionnement et d'entretien et les sociétés privées. Cliquez ici pour consulter le répertoire complet des actifs financiers disponibles sur NEO Connect. Un premier test de transaction peut être organisé et réalisé dans les 24 heures. Pour effectuer un test ou en savoir plus, contactez le service d'assistance aux investisseurs de NEO au numéro gratuit 1-844-567-6424 ou visitez le site ci-dessous : https://www.aequitasneo.com/en/connect/neo-connect

