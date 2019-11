HONOR dévoile officiellement la toute nouvelle MagicWatch 2 de HONOR : une montre intelligente personnalisable pour une vie saine et intelligente





La MagicWatch 2 de HONOR est une montre intelligente extrêmement personnalisable disposant d'une autonomie longue durée de 14 jours [1] rendue possible grâce au jeu de puces Kirin A1

Munie de technologies de suivi à l'avant-garde de l'industrie de la santé et du bien-être, la MagicWatch 2 de HONOR permet à l'utilisateur de surveiller sa santé avec précision tout en demeurant entièrement connecté

BEIJING, 26 novembre 2019 /CNW/ - HONOR, la marque mondiale de téléphones intelligents, a lancé officiellement aujourd'hui son nouvel appareil vestimentaire, la MagicWatch 2 de HONOR. Cette montre innovante atteste l'excellence de HONOR en matière d'appareils vestimentaires. En effet, la durée de vie de la pile peut atteindre 14 jours [2] grâce au jeu de puces Kirin A1 et elle est munie de technologies ingénieuses et intelligentes pour le suivi de la santé et de l'état physique, sans oublier des affichages d'horlogerie personnalisés et quatre différents choix de serre-poignets qui plaisent aux jeunes de la planète et favorisent un mode de vie numérique et actif. La toute nouvelle MagicWatch 2 de HONOR (42 mm) sera offerte au marché international à un prix de vente conseillé de base de 179 euros, alors que celui de la MagicWatch 2 de HONOR (46 mm) est établi à 189 euros.

« La MagicWatch 2 de HONOR est un autre bon produit qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie IdO 1+8+N », déclare George Zhao, président de HONOR. « La MagicWatch 2 de HONOR marque une autre étape importante pour HONOR dans l'intégration du propre écosystème de la marque de produits connectés intelligents et aussi pour le marché mondial des appareils vestimentaires. La MagicWatch 2 de HONOR vient consolider notre vision en matière de conception de montre intelligente et de mise au point d'appareils vestimentaires. Que vous soyez au travail ou en salle d'entraînement, la MagicWatch 2 de HONOR vous offrira un rendement optimal à l'intérieur comme à l'extérieur. »

Un compagnon d'entraînement de confiance proposant 15 modes de conditionnement physique

Pour assurer un style de conditionnement physique plus personnel, plus diversifié et plus efficace, la MagicWatch 2 de HONOR propose 15 modes d'entraînement avec objectifs, dont 8 sports extérieurs et 7 sports intérieurs. Les modes extérieurs incluent la course, la randonnée pédestre, le cyclisme et le triathlon, entre autres, et les modes intérieurs comprennent notamment la natation, l'entraînement libre, l'aviron, etc.

En plus des 15 modes de conditionnement physique, la MagicWatch 2 de HONOR offre aussi 13 parcours de course intérieurs et extérieurs de niveau professionnel pour les amateurs et les athlètes plus avancés. Qu'il en soit à ses débuts ou qu'il soit expérimenté et aspire à un niveau plus élevé, le coureur peut compter sur la MagicWatch 2 de HONOR pour lui proposer des parcours parfaits et lui donner la motivation d'aller plus loin. La MagicWatch 2 de HONOR est aussi munie d'un régulateur de vitesse virtuel fournissant des conseils utiles et utilisables en temps réel pour aider à accroître l'effort d'entraînement selon la cadence du coureur.

Un suivi sophistiqué de l'état de santé à titre de conseiller en mieux-être

La MagicWatch 2 de HONOR redéfinit le suivi de l'état de santé en intégrant trois technologies à l'avant-garde de l'industrie pour dégager des constatations et formuler des recommandations informatives, précises et en temps réel, qui aident les utilisateurs à vivre plus sainement et à améliorer de nombreux aspects de leur qualité de vie.

Équipée de la technologie TruSleeptm 2.0 de HUAWEI, la MagicWatch 2 de HONOR peut diagnostiquer avec précision 6 types courants de troubles du sommeil et en assurer le suivi, de même que fournir plus de 200 suggestions connexes personnalisées selon les habitudes de sommeil de l'utilisateur pour améliorer la qualité de ses nuits. La MagicWatch 2 de HONOR peut aussi détecter le degré de stress lorsque l'utilisateur est tendu et suggérer des exercices de respiration pour aider ce dernier à retrouver la paix d'esprit avec le soutien de la technologie TruRelaxtm de HUAWEI. Grâce à la technologie TruSeentm de HUAWEI, la MagicWatch 2 de HONOR peut surveiller la fréquence cardiaque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et envoyer une alerte lorsque certains seuils inférieurs ou supérieurs sont franchis. La montre de HONOR dispose d'un algorithme adaptatif qui améliore la réception de signaux. Résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres, la MagicWatch 2 de HONOR fonctionne aussi bien sous l'eau pour mesurer la fréquence cardiaque de l'utilisateur et comptabiliser le résultat SWOLF, la distance, la vitesse et les calories dépensées. Toutes les données de santé à caractère personnel peuvent être synchronisées vers un téléphone intelligent préalablement muni de l'application Health de HUAWEI, qui permet à l'utilisateur de tenir des registres et d'en savoir plus à son propos.

Des fonctionnalités intelligentes, comme l'assistant intelligent

La MagicWatch 2 de HONOR permet d'effectuer des appels téléphoniques Bluetooth pris en charge par casque d'écoute ou au moyen du haut-parleur et du microphone intégrés même lorsque l'utilisateur se trouve jusqu'à 150 m du téléphone. Elle assure aussi la transmission de notifications de type « push » pour les messages SMS, les courriels, les entrées de calendrier et tout le contenu affiché à l'écran lorsque la MagicWatch 2 de HONOR est reliée au téléphone. Des applications intégrées, comme Weather, Alarm, Timer, Find My Phone et bien d'autres, sont également disponibles et facilement accessibles. De plus, la MagicWatch 2 de HONOR propose un stockage interne de 4 Go, desquels 2 Go peuvent servir à stocker de la musique - jusqu'à 500 chansons - de sorte que les utilisateurs puissent écouter leurs oeuvres préférées sans devoir emporter leur téléphone.

Disposant d'un écran tactile AMOLED tout en couleurs de 1,39 pouce, de technologies bien intégrées pour le suivi de la santé et du bien-être, d'une pile longue durée et d'affichages d'horlogerie personnalisés, la MagicWatch 2 de HONOR est offerte en deux formats, soit 46 mm et 42 mm. Le prix de vente conseillé de base de ces deux modèles est de 189 euros et 179 euros, respectivement. La MagicWatch 2 de HONOR sera offerte en République tchèque, en Égypte, en Finlande, en France, en Allemagne, en Inde, en Indonésie, en Italie, en Malaisie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Russie, en Arabie saoudite, à Singapour, en Espagne, en Thaïlande, aux Philippines, en Turquie, en Ukraine, aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni à compter du 12 décembre 2019.

[1] Applicable uniquement à la MagicWatch 2 (46 mm) de HONOR; la durée de vie de la pile de la MagicWatch 2 (42 mm) de HONOR peut atteindre 7 jours. [2] Applicable uniquement à la MagicWatch 2 (46 mm) de HONOR; la durée de vie de la pile de la MagicWatch 2 (42 mm) de HONOR peut atteindre 7 jours.

À propos de HONOR

HONOR est une marque de premier plan de téléphones intelligents. La marque a été mise au point afin de répondre aux besoins de la génération Z en fournissant à cette dernière des produits optimisés pour Internet qui offrent une expérience utilisateur de qualité supérieure, stimulent l'action, favorisent la créativité et permettent aux jeunes de réaliser leurs rêves. De cette façon, HONOR se démarque en faisant valoir sa détermination à concevoir les choses différemment et à prendre les mesures nécessaires pour intégrer à ses produits les technologies et les innovations les plus récentes, et ce, au bénéfice de ses consommateurs.

Pour en savoir plus, veuillez visiter HONOR en ligne à l'adresse www.hihonor.com ou suivez-nous sur :

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035770/MagicWatch.jpg

SOURCE HONOR

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 15:45 et diffusé par :