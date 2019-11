Entreprises Rolland de Saint-Jérôme - L'employeur décrète un lockout





SAINT-JÉRÔME, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Ce matin, les membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland-CSN se sont buté à des bureaux fermés à la suite d'un lockout décrété par leur employeur. Réunis en assemblée générale dans les heures qui ont suivi, le syndicat a voté à 91 % en faveur de la grève générale illimitée.

« Depuis le début de la négociation, l'employeur n'a jamais démontré une véritable intention de négocier des conditions de travail équitables. Une de nos revendications touche à la disparité de traitement dans notre régime de retraite : alors que les plus anciens jouissent d'un régime à prestations déterminées, les plus jeunes bénéficient d'un régime à cotisations déterminées famélique. De plus, l'employeur veut introduire des critères de qualifications qui empêchent les salarié-es d'obtenir des promotions. Historiquement, Rolland s'affichait fièrement comme un employeur de choix mais pour nous, ce temps est carrément révolu », de dénoncer Elysa Bergin, présidente du syndicat.

Les salarié-es sont sans contrat de travail depuis plus de deux ans. Depuis mars 2018, plus d'une vingtaine de rencontres de négociation et de conciliation se sont tenues.

«?Le syndicat vit une véritable campagne d'intimidation de la part de l'employeur. Lors du premier jour de grève, le 22 novembre dernier, il a envoyé une mise en demeure interdisant aux grévistes de manifester en face de leur milieu de travail. Fort de la présence de six autopatrouilles de la police, il leur a demandé de procéder à l'arrestation des grévistes alors que ceux-ci ne commettaient aucun acte illégal. Il a même refusé la visite des agents du Ministère du travail afin que ceux-ci puissent vérifier si l'employeur avait recours à des briseurs de grève, ce que nous prétendons », de souligner Chantal Maillé, présidente du Conseil central des Laurentides-CSN

« Il n'y a qu'un mot pour décrire le comportement de cet employeur : épouvantable. En plus d'intimider ses travailleuses et ses travailleurs avec des tactiques moyenâgeuses, celui-ci se comporte en patron-pas-de-classe et impose un lockout à moins d'un mois du temps des fêtes. La Fédération de l'industrie manufacturière sera aux côtés du syndicat jusqu'à l'obtention d'un contrat de travail qui respectera leurs revendications », de conclure Kevin Gagnon, vice-président de la FIM-CSN.

Le Syndicat des travailleuses et travailleurs des entreprises Rolland-CSN regroupe environ 30 membres. Le syndicat est affilié à la Fédération de l'industrie manufacturière (FIM-CSN) qui regroupe 320 syndicats comptant plus de 30?000 membres au Québec. Le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides regroupe près de 90 syndicats et plus de 16 000 membres dans tous les secteurs d'activité de la région des Laurentides.

Fondée en 1921, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) est une organisation syndicale qui oeuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. À ce titre, elle s'engage dans plusieurs débats qui intéressent la société québécoise. Composée de près de 1500 syndicats, elle regroupe plus de 300 000 travailleuses et travailleurs oeuvrant dans quelque 4500 lieux de travail, réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec.

SOURCE CSN

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 15:17 et diffusé par :