Une philosophie axée sur le bien-être des aînés en perte d'autonomie : La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer se réjouit de l'annonce de la ministre Blais





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW/ - La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer (FQSA) accueille avec enthousiasme le projet de transformation des services en matière d'hébergement et de soins de longue durée au Québec annoncé aujourd'hui par la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais.

En dévoilant les détails de ce projet, la ministre Blais entend offrir un véritable milieu de vie adapté et établir un nouveau standard de qualité pour nos aînés en perte d'autonomie, leur assurant ainsi la dignité qu'ils méritent.

Cette nouvelle approche, orientée sur le rythme des résidents, se veut un changement de philosophie qui permettra de mieux accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, et ce, à tous les stades de la maladie. « Il est primordial d'axer notre approche envers les personnes atteintes vers des milieux de vie mieux adaptés, qui les accompagnent de la perte d'autonomie modérée à la perte d'autonomie majeure, limitant ainsi les transitions qui ont un impact important sur l'évolution de la maladie », a souligné Sylvie Grenier, directrice générale de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer.

La Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer apporte tout son soutien dans ce projet, et est prête à travailler de concert avec le gouvernement dans sa réalisation.

À propos de la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer

La FQSA, porte-parole provincial des 20 Sociétés Alzheimer du Québec, représente, soutient et défend les droits des 141 000 Québécois atteints de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées. De plus, elle sensibilise le grand public aux conséquences de la maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées, tout en contribuant à la recherche sur ses causes, ses traitements et sa guérison.

