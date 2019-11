L'Aérodrome SRA, à Saint-Roch-de-l'Achigan, confirme son intention de soumettre un rapport révisé à l'intention du Ministre des transports du Canada, l'Honorable Marc Garneau





SAINT-ROCH-DE-L'ACHIGAN, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Faisant suite à l'arrêté ministériel du 30 août dernier, le promoteur a vu à clarifier les activités aéronautiques qui seront relocalisées suite à la fermeture de l'aéroport de Mascouche en novembre 2016. À partir du nombre d'aéronefs pour 3 catégories d'usager, le promoteur estime à environ 7800 décollages et atterrissages par an (15 595 mouvements) au début de l'exploitation. À long terme, il est opportun d'anticiper pour une croissance de 50%. Annuellement ces mouvements se distribuent à parts égales vers le nord-ouest (piste 34) et le sud-est (piste 16). La moitié des mouvements se font entre juin et octobre. Le promoteur, à partir de nombre d'usagers de l'aéroport de Mascouche, évalue que 97% des avions sont des monomoteurs de marques Cessna et Piper. De plus, le promoteur évalue que 89% des mouvements seront réalisés par les 2 écoles de pilotage pour la formation de pilotes privés et professionnels conformément aux normes de Transport Canada.

Le promoteur a aussi mandaté WSP Canada de mener une étude sonore, spécifique au futur aérodrome selon les normes de Transports Canada. Les résultats de cette étude indiquent les impacts potentiels sous la forme de courbes de prévisions de l'ambiance sonore (PAS ou NEF en anglais), pour le site aéroportuaire mais aussi pour les environs. Dans ce rapport, les NEF sont catégorisées de 15 à 35 où plus le chiffre est élevé, plus l'intensité de l'ambiance sonore augmente.

Par son étude, WSP Canada démontre qu'aucune résidence dans l'environnement voisin de l'aérodrome ne sera exposée à un niveau de bruit supérieur à une valeur NEF 20. Par comparaison, selon la Direction de la santé publique du Québec, une valeur de NEF 25 est équivalente à environ 56dBa, soit le niveau d'une conversation normale.

Plus spécifiquement et concernant les activités du nouvel aérodrome, WSP Canada conclut que :

Les résultats indiquent qu' aucune habitation ne sera située dans une zone où le bruit excède NEF 25 où Transports Canada n'appuie pas et ne recommande pas l'utilisation de projets de construction résidentielle.

ne sera située dans une zone où le bruit excède NEF 25 où Transports Canada n'appuie pas et ne recommande pas l'utilisation de projets de construction résidentielle. Les secteurs du camping, de la rue France , Domaine Rivest et la zone bâtie de Saint-Roch -de-l'Achigan seront exposés à un niveau inférieur à NEF 15.

, et la zone bâtie de -de-l'Achigan seront exposés à un niveau à NEF 15. Les habitations les plus exposées au bruit de l'aéroport dans la situation projetée sont celles localisées sur le rang du Ruisseau-des- Anges Sud sous l'axe de la piste 34 (nord-ouest).

Le promoteur affirme que les investissements locaux pour l'aménagement du site aéroportuaire et la construction privée de hangars s'élèveront à 7 millions de dollars et que l'assiette fiscale assurera le paiement de taxe à la municipalité d'environ 55 000$/année. Une étude de la firme InterVISTAS, menée en 2017 pour le compte de la COPA, indique un rendement économique moyen de près de 288 000$ pour chaque aéronef d'aviation générale au pays, générant 1,1 emploi temps complet avec un salaire de plus 76 000$ et ce, pour chaque avion se trouvant à chaque aérodrome. Ce secteur de l'industrie représente 9,3 milliards $ pour le Canada.

Le promoteur ajoute vouloir contribuer à ce niveau à l'économie locale de Saint-Roch. À terme, le promoteur aménagera un aérodrome regroupant tous les services destinés aux propriétaires d'avions et aux usagers, en plus de contribuer à la promotion et à faire découvrir l'aviation à la communauté, former de nouveaux technicien(ne)s, mécanicien(ne)s et pilotes pour assurer une relève pour l'avenir de l'aéronautique en français, au Québec et au Canada.

Une copie du rapport de WSP Canada est disponible sur le site www.aerodrome-sra.ca. Le promoteur invite maintenant les citoyens à diriger directement par courriel leurs préoccupations et questions à l'adresse commentaires@aerodrome-sra.ca.

11316753 Canada Association (Aérodrome SRA), un organisme à but non lucratif constitué en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, a pour mission et mandat de relocaliser les activités aéronautiques de l'aéroport de Mascouche (CSK3). Cette relocalisation est nécessaire à la suite de la fermeture de l'aéroport de Mascouche le 15 novembre 2016 par son propriétaire, la ville de Mascouche.

SOURCE Aérodrome Les Moulins

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 15:00 et diffusé par :