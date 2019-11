KC Recycling s'agrandit pour recycler tous les tubes cathodiques provenant des télévisions canadiennes





KC Recycling, le principal recycleur au Nord-Ouest du Pacifique de verre de tubes cathodiques (CRT) provenant des anciennes télévisions, de piles plomb-acide, et de rebuts électroniques, annonce des investissements importants afin d'exploiter pleinement tous les rebuts électroniques provenant du verre des tubes cathodiques canadiens. Avec la fermeture imminente de la fonderie de Belladune, au Nouveau Brunswick, l'investissement de KC Recycling permettra la poursuite du recyclage du verre des tubes cathodiques provenant de l'Est du Canada après la fermeture.

Le recyclage du verre des tubes cathodiques est essentiel car cela permet de recycler le contenu en plomb en de nouveaux produits, ce qui écarte ainsi tout risque environnemental pouvant survenir en cas d'élimination inadéquate du plomb. KC Recycling est le premier dans le domaine depuis de nombreuses années, en transformant la plupart du verre produit à l'Ouest du Canada et au Nord-Ouest du Pacifique.

Afin d'étendre sa capacité, l'entreprise ajoute une équipe supplémentaire au calendrier de production, créant ainsi de nouveaux emplois dans la région du Kootenay en Colombie Britannique. Elle investit également un capital important dans l'équipement de production afin d'accroître la capacité journalière. Les investissements incluent un système automatisé d'adduction et de stockage dans l'infrastructure de KC Recycling à Trail, en Colombie-Britannique.

« Toute l'équipe de KC Recycling est fière d'étendre ses opérations afin de servir tout le Canada », a déclaré Pete Stamper, Président directeur général de KC Recycling. « Ces investissements vont nous aider à réaliser notre mission de préservation d'un monde durable pour les générations futures ? juste ici à Kootenays, en recyclant avec intégrité et en toute sécurité. »

À propos de KC Recycling

En affaires depuis 1977, KC Recycling a évolué jusqu'à devenir le plus gros recycleur de batteries au plomb (batterie de voiture) de l'Ouest du Canada et du Nord-Ouest du Pacifique aux États-Unis. Outre les batteries au plomb, nous transformons les rebuts électroniques (déchets d'équipements électriques et électroniques) et le verre des tubes cathodiques, et nous vendons l'ensemble des produits dérivés générés par nos opérations, incluant l'aluminum, le cuivre, le plastique et l'acier. Pour plus d'informations, visitez http://kc-recycling.com/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 14:20 et diffusé par :