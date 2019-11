Un nouveau terrain de jeux pour la Fête des neiges de Montréal





Dévoilement de la programmation 2020

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) est fière de dévoiler aujourd'hui la programmation complète de la 37e édition de la Fête des neiges de Montréal, qui se tiendra pendant 4 week-ends du 18 janvier au 9 février 2020. Cette année, les adeptes comme les novices pourront goûter à une expérience renouvelée alors qu'Espace 67, le nouveau terrain de jeux évènementiel du parc Jean-Drapeau, accueillera pour la première fois l'évènement.

L'animateur Pascal Morrissette : nouveau porte-parole de l'évènement

Nouvellement papa, en plus d'être un habitué de la Fête des neiges de Montréal, Pascal Morrissette est la figure parfaite pour représenter cette célébration hivernale. En nomination à deux reprises au Gala Artis comme personnalité jeunesse, on le voit actuellement à la co-animation de la quotidienne Cochon dingue à Télé-Québec, dont il est fier récipiendaire de trois Prix Gémeaux de la meilleure animation jeunesse.

« Je suis emballé de me joindre à titre de porte-parole, à la Fête des neiges de Montréal. Ayant été animateur sur le site pendant plusieurs années, l'évènement a une place toute spéciale dans mon coeur. Je suis convaincu que les familles vont être étonnées par la montagne d'activités présentée cette année! J'ai très hâte de vivre cette édition sur un tout nouveau site avec vous! » - Pascal Morrissette

Vivre le meilleur de l'hiver

Rendez-vous incontournable de l'hiver montréalais, la Fête des neiges de Montréal offre une programmation axée sur le plein air proposant une foule d'activités sportives et ludiques, ainsi que des spectacles et des évènements spéciaux. Accompagné de notre flamboyante équipe d'animateurs, vous serez transporté par la magie de l'hiver. Que ce soit pour admirer le panorama sur Montréal à bord du majestueux Bateau de glace, pour dévaler à vive allure l'un des 16 couloirs de glissade sur tube ou pour un moment détente à patiner dans la forêt aux abords du fleuve, la Fête des neiges de Montréal vous fera rapidement apprécier le froid et profiter d'un moment magique dont toute la famille se souviendra longtemps.

La Fête se poursuivra jusque dans la zone Faim de Loup où vous pourrez prendre une pause bien méritée, en savourant les plats réconfortants d'une des nombreuses concessions alimentaires.

Au chapitre des spectacles

Le sculpteur de glace Nicolas Godon reviendra vous épater avec ses performances et démonstrations express. Parallèlement, vous serez témoins de l'ascension d'une montagne par les artistes acrobates du Cirque Éloize, qui présenteront pour la première fois un circuit interactif de numéros de cirque mettant en vedette des alpinistes en quête de sensation forte! Vous pourrez également vous réchauffer, soit en dansant au rythme des nombreux chansonniers ou à la Boulathèque avec son karaoké glacé.

Des activités sportives pour se réchauffer

Nos animateurs vous attendront de pied ferme pour vous défier dans la zone sportive où vous pourrez participer à une joute de baby-foot grandeur nature, ainsi que des parties de hockey bottine. L'expérience Maneige permettra aux jeunes de s'initier au ski et à la planche à neige dans un parcours spécialement aménagé à l'Espace 67 alors que l'équipe de Parcs Canada offrira des séances d'initiation à la raquette. Une multitude d'astuces et idées vous seront proposées pour profiter pleinement des joies de l'hiver.

La prévente des passes à tarif réduit, donnant accès au site pour les 4 week-ends, se déroule du 26 novembre 2019 au 17 janvier 2020. Profitez également d'une entrée gratuite au Musée Stewart et un 25% de rabais à la Biosphère avec votre achat.

À propos de la Fête des neiges de Montréal

La Fête des neiges de Montréal est produite par la Société du parc Jean-Drapeau grâce à la participation de la Ville de Montréal et des partenaires suivants : Cirque Éloize, l'Association des stations de ski du Québec, Recyc-Québec, Molson Coors, Coca-Cola, ESKA, Radio-Canada, La Presse, Rythme 105.7, CKOI 96.9, The Beat, Biosphère, musée de l'environnement, et Musée Stewart.

Le parc Jean-Drapeau est fier de s'associer pour la première fois à Radio-Canada, qui présentera le Sentier des patineurs à la Fête des neiges. Le diffuseur public vous invite à visiter sa Zone Jeunesse avec sa programmation dynamique et amusante pour toute la famille.

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau est un organisme paramunicipal de la Ville de Montréal dont la mission est de gérer, d'administrer, de développer, de protéger et d'animer le parc Jean-Drapeau.

Pascal Morrissette est disponible pour accorder des entrevues, merci de communiquer avec nous si vous désirez vous entretenir avec lui.

Visitez le parcjeandrapeau.com pour consulter la programmation complète de la Fête des neiges de Montréal 2020.

Dossier de presse : https://bit.ly/2p9Y6Dv

SOURCE SOCIETE DU PARC JEAN-DRAPEAU

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 14:15 et diffusé par :