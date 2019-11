17ème édition canadienne des remises de bourses L'Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion d'une cérémonie le 25 novembre à l'ambassade de France à Ottawa, cinq jeunes chercheuses canadiennes ont été récompensées dans le cadre du programme L'Oréal Canada Pour les Femmes et la Science avec le soutien de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

En présence de l'hôtesse de l'événement, Mme Kareen Rispal, Ambassadrice de France au Canada, ces cinq jeunes femmes ont ainsi pu rejoindre la communauté scientifique internationale de 107 lauréates et de plus de 3 100 jeunes femmes scientifiques, qui, ces 21 années dernières, ont bénéficié de la reconnaissance et de la valorisation apportées par le programme Pour les Femmes et la Science.

POUR LES FEMMES ET LA SCIENCE : UN ENGAGEMENT DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Dans le domaine de la recherche scientifique, le plafond de verre est encore une réalité : seulement 28 % des chercheurs sont des chercheuses 1, 11 % des hautes responsabilités académiques sont occupées par des femmes 2 et seulement 3 % des Prix Nobel scientifiques leur ont été décernés.

Depuis 1998, la Fondation L'Oréal, en partenariat avec l'UNESCO, oeuvre pour améliorer la représentation des femmes dans les carrières scientifiques, forte de la conviction que le monde a besoin de la science, et la science a besoin des femmes. De 1998 à 2019, le programme Pour les Femmes et la Science a accompagné et mis en lumière 107 lauréates et plus de 3 100 jeunes scientifiques talentueuses, doctorantes et post-doctorantes, grâce à des bourses de recherche, remises chaque année dans 117 pays.

LES BOURSIÈRES CANADIENNES 2019

Chaque année depuis 2003, L'Oréal Canada et la Commission canadienne pour l'UNESCO remettent des bourses à 5 jeunes chercheuses de niveau doctoral et postdoctoral.

Les bourses Excellence en Recherche L'Oréal-UNESCO 2019, d'une valeur de 20 000 dollars chacune, visent à soutenir des projets de recherche majeurs entrepris par des Canadiennes de niveau postdoctoral à un niveau crucial de leur carrière. Elles récompensent l'excellence et permettent à des scientifiques chevronnées, sélectionnées par un jury d'experts, de poursuivre leurs recherches. Dre. Liette Vasseur, Présidente de la Commission canadienne pour l'UNESCO, a eu le plaisir de les remettre à :

Dre. Katherine Halievski , Chercheuse universitaire, The Hospital for Sick Children (SickKids), Toronto ;

, Chercheuse universitaire, The Hospital for Sick Children (SickKids), ; Dre. Elena Kuzmin , Bourse d'études postdoctorales, Centre de recherche sur le cancer Rosalind & Morris Goodman , Université McGill, Montréal.

La bourse Supplément Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et de L'Oréal-UNESCO pour les Femmes et la Science, d'une valeur de 10 000 dollars, a été remise par Dr. Alejandro Adem, Président, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada à une scientifique canadienne participant à un projet de recherche prometteur. Il s'agit de :

Dre. Zoe Panchen , Bourse d'études postdoctorales, Département de géographie à l'Université de la Colombie-Britannique.

En partenariat avec le Fonds France-Canada pour la Recherche (FFCR), deux bourses de 5 000 dollars chacune ont été remises pour encourager et développer les échanges scientifiques et universitaires entre la France et le Canada dans tous les domaines de la connaissance, des sciences pures aux sciences humaines et sociales. Les bourses ont été présentées par Madame Ruby Heap, Co-présidente du FFCR. Les récipiendaires des bourses L'Oréal Canada Fonds France-Canada pour la recherche 2019, sont :

Creighton Avery , Candidate au doctorat, Département d'anthropologie de l'Université McMaster.

, Candidate au doctorat, Département d'anthropologie de l'Université McMaster. Krysten Rutherford , Candidate au doctorat, Département d'océanographie de l'Université Dalhousie .

Dans son discours de clôture, Frank Kollmar, président directeur-général de L'Oréal Canada a affirmé: « Ce soir, nous honorons des femmes de science, car la Fondation L'Oréal et l'UNESCO ont une conviction qui est aussi une évidence : le monde a besoin de la science et la science a besoin des femmes. Ces 5 jeunes chercheuses représentent l'avenir de l'excellence scientifique au Canada et l'avancement de notre société. »

1 Rapport de l'UNESCO sur la science vers 2030 (2015). 2 Enquête du Boston Consulting Group pour la Fondation L'Oréal (2013) portant sur 14 pays (Afrique du Sud, Allemagne, Argentine, Brésil, Chine, Egypte, Espagne, Etats-Unis, France, Inde, Indonésie, Japon, Maroc, Royaume-Uni).

