CSL reçoit un prix de l'industrie pour son travail novateur visant à améliorer la sécurité des marins





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - CSL a eu l'honneur de recevoir le prestigieux prix pour la sécurité dans la manutention de vrac à la remise de prix du International Bulk Journal (IBJ) le 25 novembre 2019 à Hambourg, en Allemagne. Ce prix a été décerné à CSL en reconnaissance de son travail novateur visant à améliorer la sécurité des marins lors de l'utilisation des bômes de débarquement.

"Je suis extrêmement fier de nos équipes techniques et de sécurité qui, grâce à leur ingéniosité et ténacité, ont perfectionné l'équipement et les procédures des bômes de débarquement", a déclaré Louis Martel, président et chef de la direction du Groupe CSL. "Grâce à leurs efforts, les risques associés à l'embarquement et au débarquement des navires par la bôme de débarquement et l'échelle de la voie maritime ont été considérablement réduits.

"Nous sommes honorés de recevoir ce prix et de contribuer à améliorer la sécurité et le bien-être des marins chez CSL et dans les Grands Lacs."

Les constatations et les améliorations de CSL concernant la bôme de débarquement ont été communiquées à la Corporation de Gestion de la Voie Maritime du Saint-Laurent, à des syndicats des gens de mer et aux autres exploitants de navires qui desservent les Grands Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent pour assurer une meilleure sécurité dans l'industrie.

