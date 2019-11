GN CORPORATION : Restauration de la vue au moyen d'une greffe de cellules cornéennes réalisée à l'aide d'une technique de nanofeuilles : la société japonaise se voit accorder un brevet en Inde





GN Corporation (GNC), au Japon, s'est vue octroyer un brevet indien pour une nouvelle méthode de transplantation cellulaire destinée à traiter les maladies des cellules endothéliales de la cornée, telles que la kératopathie bulleuse, au moyen d'une pellicule de gel nanocomposite développée par des scientifiques japonais. Selon cette méthode, qui avait déjà été brevetée au Japon, les cellules prélevées sur la cornée d'un donneur décédé peuvent être utilisées pour sauver la vision des yeux de plusieurs patients en utilisant des cellules précurseuses endothéliales cornéennes cultivées en laboratoire.

Dans les maladies endothéliales cornéennes qui affectent près de 30 000 patients en Inde et des millions d'autres dans le monde entier chaque année et qui résultent de traumatismes, notamment de traumatismes chirurgicaux survenus accidentellement lors d'opérations de la cataracte, la strate endothéliale cornéenne ou la cornée toute entière d'un donneur décédé doit être transplantée, permettant à l'oeil d'un donneur de sauver l'oeil d'un patient. Dans ce contexte, les banques oculaires du monde entier rejettent 30 % des cornées de donneurs considérées comme inadaptées en raison d'un nombre inadéquat de cellules endothéliales. La technologie de GNC récupère les cellules disponibles et autrement rejetées dans la cornée de donneurs et les transforme, après leur multiplication en laboratoire, en outils utilisables pour restaurer la vision et sauver ainsi plusieurs yeux de patients en attente de greffes, mission baptisée « Un oeil pour des yeux ».

Un obstacle majeur à la transposition clinique de la procédure de transplantation de cellules se présentait toutefois. Dans les premières tentatives de transplantation cellulaire par plusieurs groupes dans le monde entier, le patient devait être allongé en position « oeil fermé » pendant de longues heures pour permettre aux cellules injectées dans la chambre antérieure de l'oeil de se fixer sur le site de la lésion endothéliale et réparer ainsi l'endothélium de la cornée affecté par la maladie. L'opération réalisée ici a utilisé une nouvelle pellicule de gel nanocomposite, évitant ainsi cette posture d'oeil fermé peu commode pour les patients, et a permis une greffe réussie sur des yeux d'animaux ; un travail similaire dans une étude pilote menée sur l'homme dans laquelle les cellules prélevées sur la cornée d'un donneur ont pu être utilisées pour aider à restaurer la vision de trois patients s'est également avéré efficace (Am J Stem Cells, 2018).

GNC a établi un partenariat avec JBM Inc. et Edogawa Evolutionary Laboratory of Science, à Tokyo pour mettre en place une installation de développement de nanomatériels afin de produire cette pellicule de gel nanocomposite et elle est prête à collaborer avec des partenaires académiques et industriels afin de partager cette technique dans le monde entier. D'après ses inventeurs, les patients en attente de greffe dans les pays en voie de développement dans lesquels les greffes de donneurs de cornées ne suffisent pas à répondre aux besoins des personnes atteintes de maladies de la cornée profiteront plus particulièrement de cette technique.

