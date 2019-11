Déclaration de la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et du ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau





GATINEAU, QC, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, ont fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada :

« Le CN et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada ont annoncé qu'ils avaient conclu des ententes de principe à la suite de plusieurs mois de négociations difficiles.

Ces ententes prouvent une fois de plus que lorsque les employeurs et les syndicats travaillent ensemble, nous obtenons des résultats optimaux pour les Canadiens et notre économie.

Nous félicitons et remercions le CN et la Conférence ferroviaire de Teamsters Canada d'être demeurés à la table de négociations et d'être parvenus à une entente pour le bienfait de tous les Canadiens. Nous souhaitons aussi souligner l'important travail des médiateurs de notre Service fédéral de médiation et de conciliation.

Nous voulons remercier les travailleurs, l'industrie et tous les Canadiens pour la patience dont ils ont fait preuve au cours de ces négociations, et nous attendons avec impatience le retour des services ferroviaires partout au pays. »

