Nouvelle étude : Le marché émergent de la culture du chanvre au Zimbabwe





New Frontier Data, l'autorité en matière de données, d'analyse et de veille économique pour l'industrie mondiale du cannabis, vient de rendre publique son étude sur la culture du chanvre et du cannabis au Zimbabwe, intitulée « La culture du chanvre en Afrique : Le Zimbabwe - Une étude de cas (2019) » [Hemp Cultivation in Africa: Zimbabwe - A Case Study (2019)], qui a été présentée au gouvernement zimbabwéen en mai 2019, dans l'attente de l'annonce portant sur la légalisation du chanvre par le Zimbabwe qui a eu lieu lors de l'événement InterCannAlliance organisé par New Frontier Data, à Victoria Falls.

Cette étude, qui constitue la deuxième partie d'une série, examine les risques et les opportunités de l'industrie émergente du chanvre au Zimbabwe. New Frontier Data cherche à établir des partenariats avec d'autres pays africains et à proposer des évaluations de marché et des études de mise en oeuvre similaires, en encourageant des pratiques responsables et une compréhension claire des impacts socio-économiques potentiels de la légalisation du chanvre et/ou du cannabis dans les économies subsahariennes traditionnellement basées sur l'agriculture.

« Les pays d'Afrique subsaharienne, dont beaucoup, comme le Zimbabwe, produisent principalement du tabac destiné à la consommation chinoise, font face à une demande décroissante qui pourrait paralyser leurs économies au cours de la prochaine décennie. Les équipes dirigeantes comme celles du Zimbabwe sont bien avisées de penser à l'avenir et d'explorer d'autres cultures pour lesquelles le coût de transition est minimal et la demande en augmentation », a déclaré Giadha Aguirre de Carcer, fondatrice et directrice générale de New Frontier Data. « La culture du chanvre, en particulier en raison de la demande explosive des pays européens voisins, offre au Zimbabwe ainsi qu'à d'autres pays africains bien positionnés une occasion unique de répondre à une telle demande, de façon moins onéreuse et peut-être plus rapide que les fournisseurs actuels basés au Canada et en Amérique latine. »

Suite à l'évènement InterCannAlliance Africa organisé par New Frontier Data en mai 2019, le ministre zimbabwéen de la Justice, Ziyambi Ziyambi a fait part de l'intérêt de son cabinet et son intention de développer un cadre réglementé pour le cannabis.

Quelques résultats clés de l'étude :

Les recettes fiscales combinées provenant des ventes nationales et des exportations sur une période de cinq ans pourraient atteindre près de 19 millions USD

Sur la base des taux actuel de consommation de cannabis, plus d'un million de consommateurs au Zimbabwe dépensent collectivement plus de 200 millions USD par an en cannabis

La culture du cannabis et du chanvre pourrait revigorer le secteur agricole, les réseaux routiers ainsi que le bien-être et les soins de santé de la population en général

En savoir plus sur les recherches de New Frontier Data sur le marché du chanvre et du cannabis au Zimbabwe, voir ici : http://newfrontierdata.com/ZimbabweCaseStudy

À propose de New Frontier Data :

Axée sur la technologie, New Frontier Data est une société indépendante d'analyse spécialisée dans l'industrie du cannabis. Elle offre des données validées, ainsi que des solutions exploitables de veille économique et de gestion des risques aux investisseurs, aux opérateurs, aux chercheurs et aux décideurs. Les rapports et les données de New Frontier Data sont cités dans plus de 80 pays pour informer les leaders de l'industrie. Fondée en 2014, New Frontier Data a son siège social à Washington, D.C. et dispose de bureaux supplémentaires à Denver, dans l'État du Colorado, et à Londres, au Royaume-Uni.

New Frontier Data maintient une position neutre sur les avantages de la légalisation du cannabis. Sa mission et son mandat consistent plutôt à éclairer les décisions politiques et commerciales liées au cannabis au moyen d'une analyse rigoureuse, neutre et complète du secteur de l'industrie du cannabis légal à travers le monde. Pour plus d'informations sur New Frontier Data, veuillez consulter : https://www.NewFrontierData.com

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 12:45 et diffusé par :