L'OCRCVM permet la reprise de la négociation - MDD

« C'est avec un très grand soulagement que le CPQ (Conseil du patronat du Québec) apprend la fin de la grève au CN », affirme Yves-Thomas Dorval, président et chef de la direction du CPQ. « La reprise des activités normales de la compagnie...

Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, et le ministre des Transports, l'honorable Marc Garneau, ont fait la déclaration suivante concernant les négociations collectives entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du...

Une enquête a permis de conclure qu'AggregateIQ n'a pas respecté ses obligations en vertu des lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels lorsqu'elle a utilisé et communiqué les renseignements personnels de millions d'électeurs...

En prévision d'une rencontre de travail devant se tenir aujourd'hui, le député de Matane-Matapédia et chef parlementaire du Parti Québécois, Pascal Bérubé, ainsi que le député de René?Lévesque, leader parlementaire et porte-parole en matière de...

Sous le signe du rassemblement, plusieurs organisations syndicales et de la société civile ont joint leur voix dans le cadre du lancement d'une pétition en ligne sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec réclamant une révision de la Loi sur...