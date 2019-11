Notre relève agricole à l'honneur lors de la 36e édition de la remise des bourses en Gestion et technologies d'entreprise agricole du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu





SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le programme Gestion et technologies d'entreprise agricole (GTEA) du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu a tenu le jeudi 21 novembre sa 36e édition de remise de bourses à l'Espace Desjardins du Théâtre des Deux Rives.

La remise de ces bourses vise à encourager et à souligner l'excellence et la persévérance des étudiantes et étudiants du programme GTEA dans leur cheminement scolaire. C'est grâce à l'engagement des partenaires donateurs que 21 bourses totalisant 10 750 $ ont été remises.

« Le Cégep Saint-Jean offre un programme en Gestion et technologies d'entreprise agricole de qualité et surtout, collé aux réalités du marché du travail. Nos diplômés obtiennent une formation solide et diversifiée, contribuant à répondre aux enjeux qui se dessinent pour les prochaines années. Aujourd'hui, je prends le temps de souligner la persévérance, la réussite éducative et la passion des étudiantes et étudiants de ce programme d'études en raison notamment des défis de taille que doit relever le secteur agricole » a souligné madame Marie-Pier Rivard, directrice adjointe à la Direction des études du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu.

C'est en présence des représentantes et représentants du milieu agricole, des étudiantes et étudiants du programme, de leurs parents et amis, du personnel enseignant et de la direction du Cégep que l'événement s'est déroulé. La Fondation et le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tiennent à remercier l'ensemble des partenaires pour leur généreuse contribution.

Liste des lauréates et des lauréats des bourses GTEA 2019

Bourse Nom Ville Bourse Coop Fédérée Myriam Dubreuil St-Cyprien de Napierville Bourse Association générale des étudiants du Cégep (AGE) Rosalie Bigras Sainte-Catherine Bourse Financement agricole Canada (FAC) Charles-David Lareau Richelieu Bourse Lactanet Miguel Lord Henryville Bourse Financement agricole Canada (FAC) Émilie Longtin Mont-Tremblant Bourse Vert Nature inc. Jérémie Patenaude Chambly Bourse Énergie renouvelable des cultures Molly Robinson-Trudel Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Association des producteurs maraîchers du Québec Caroline Lapointe Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Ferme Bogemans inc. Bertrand Espougne Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Fédération de l'UPA de la Montérégie Anthony Lando Sherrington Bourse Banque Nationale du Canada Myriam Deneault Saint-Jacques-le-Mineur Bourse La Fondation Jefo Roxanne Poirier Saint-Blaise-sur-Richelieu Bourse Claire Samson, députée provinciale de la circonscription d'Iberville Léontine Rosalie Nicole Ndour Brossard Bourse Nova Grain Gabriel Leclair Sherrington Bourse Agrocentre Farnham Rafaëlle T. Valcourt Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Financière agricole du Québec Bertrand Espougne Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Fondation d'aide à la formation agricole de Lotbinière (FAFAL) Charles-Antoine Stephenson Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse les Équipements Inotrac - Concessionnaire New Holland Samuel Côté Saint-Jean-sur-Richelieu Bourse Pioneer Hi-Bred Émilie Bellefroid Pike River Bourse Caisse Desjardins du Haut-Richelieu Roxanne Letendre Napierville Bourse Fondation Agria (Salon de l'agriculture) Nicolas Surprenant Saint-Alexandre

SOURCE Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 12:04 et diffusé par :