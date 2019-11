Emerald Health Therapeutics achève la plantation dans ses installations de culture détenues à 100 % ayant depuis peu obtenu une autorisation complète





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Emerald Health Therapeutics, Inc. (« Emerald ») (TSXV : EMH ; OTCQX : EMHTF) a achevé la plantation dans son site de production intérieure au Québec, Verdélite, et estime que la plantation sera terminée au cours des prochains jours dans la première de ses deux serres de la région métropolitaine de Vancouver. Cela permettra d'effectuer la transition vers la phase commerciale de ces opérations et d'augmenter considérablement la production de cannabis de qualité avec un objectif d'environ 7 500 kg de production pour ces installations en 2020.



Le site de production en serre Verdélite s'étend sur 8 175 mètres carrés et comprend 21 chambres de culture à l'environnement contrôlé avec précision et 16 salles de transformation, pour lesquelles la société a obtenu une autorisation complète en octobre. La zone de culture est équipée pour produire 4 800 kg de cannabis artisanal de qualité supérieure chaque année, et les lignes de conditionnement et de transformation établies de Verdélite sont construites pour traiter le volume de production visé ainsi qu'une gamme largement diversifiée de produits à valeur ajoutée. La stratégie marketing de Verdélite consiste avant tout à établir des marques différenciées dotées d'une identité québécoise unique et à cibler les consommateurs en quête de cannabis haut de gamme sous forme de fleurs séchées et d'autres produits pour un usage destiné aux adultes et pour les avantages en termes de santé et de bien-être.

Le site d'Emerald situé dans la région métropolitaine de Vancouver englobe 1,45 hectare réparti sur deux serres, ainsi que 4,86 hectares de zone de culture en plein air pour laquelle la société a obtenu une autorisation cet été. La première des deux serres de 7 250 mètres carrés est entièrement homologuée pour la culture depuis octobre. Elle est certifiée bio depuis novembre. Sur ce site seront cultivées de manière biologique plusieurs souches de cannabis haut de gamme à THC élevé et à CBD élevé qui viendront étoffer la gamme de produits d'Emerald. Le site servira tout particulièrement les clients pour un usage médical et les consommateurs adultes recherchant des avantages pour la santé et le bien-être.

« Notre stratégie visant à mener de multiples activités complémentaires mûrit et nous effectuons maintenant la transition vers la phase de production commerciale dans l'ensemble de nos installations », a déclaré Riaz Bandali, PDG d'Emerald. « Au moment où nous entrons en phase de production complète, et grâce à notre réseau existant de distribution à l'échelle nationale et aux opportunités sur le marché international telles que notre accord de vente récemment annoncé avec le Danemark, nous comptons que les ventes de nos produits à base de cannabis Emerald différenciés issus de ces installations élargies commenceront au premier trimestre 2020 et augmenteront de manière considérable au fil de l'année. »

À propos d'Emerald Health Therapeutics, Inc.

Emerald Health Therapeutics, Inc. (EHT) s'investit dans la création de nouvelles expériences pour le consommateur avec des produits à base de cannabis à des fins récréatives et orientées bien-être. En mettant l'accent sur l'innovation et l'excellence de la production, Emerald a construit une plateforme d'actifs opérationnels spécifiques, conçue pour servir uniquement le marché canadien et les opportunités internationales.

Détenue à 50 % par EHT, Pure Sunfarms (PSF) est établie à Delta, en Colombie-Britannique, et se concentre sur des produits de haute qualité proposés à des prix abordables. Elle est en pleine production dans sa première serre de 10,2 hectares, sa seconde serre de 10,2 hectares devant être totalement productive d'ici fin 2020. L'activité artisanale haut de gamme d'Emerald à Verdélite s'effectue totalement sous licence et en pleine production dans ses installations intérieures d'une superficie de 8 175 mètres carrés au Québec. Sa serre biologique et ses activités extérieures de la région métropolitaine de Vancouver, orientées santé et bien-être, arrivent à pleine production dans le premier des deux bâtiments de 7 246 mètres carrés. Sa coentreprise Emerald Health Naturals crée une toute nouvelle catégorie de produits de bien-être avec sa gamme de produits contenant des endocannabinoïdes sans cannabis, et étend sa distribution dans l'ensemble du Canada. Son équipe de direction possède une grande expérience des sciences de la vie, du développement de produits, de l'agroalimentaire à grande échelle et du marketing.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : www.emeraldhealth.ca ou contacter :



Jenn Hepburn, Directrice financière au

(800) 757 3536 poste n°5

Relations avec les investisseurs d'Emerald

(800) 757 3536 Poste n° 5

invest@emeraldhealth.ca

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assume la responsabilité du caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives : certaines déclarations formulées dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives et sont soumises à d'importants risques, incertitudes et hypothèses, tant généraux que spécifiques, qui donnent à penser que les résultats ou les événements réels pourraient différer considérablement de nos attentes exprimées ou sous-entendues par lesdites déclarations prospectives. Lesdites déclarations incluent l'expansion et le lancement de gammes de produits Pure Sunfarms ; la distribution par Pure Sunfarms dans des provinces supplémentaires ; la production d'huiles par Pure Sunfarms ; l'obtention des approbations réglementaires exigées ; les capacités de production et de transformation des différentes installations ; l'expansion ou la conversion des installations et le calendrier de ces opérations ; l'obtention de permis de culture supplémentaires et autres permis ; la réception des livraisons de chanvre ; le paiement des montants dus à et dus par Emerald ; le règlement des litiges ; l'élargissement de la distribution de produits contenant des endocannabinoïdes sans cannabis ; et les coûts de production prévus.

Nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives se matérialiseront, et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes liées, entre autres, aux résultats des opérations ; à des modifications de la stratégie et de l'orientation commerciales ; à des accords avec des tierces parties ; à des modifications de la législation et de la réglementation ; aux changements de gouvernement ; à la non-obtention des autorisations ou permis réglementaires ; à la non-obtention des financements nécessaires ; aux résultats des activités de production et de vente ; aux variations des prix et des coûts des intrants ; à la demande de main-d'oeuvre ; à la demande de produits ; au non-respect des obligations contractuelles des contreparties ; ainsi qu'aux facteurs de risque décrits dans la notice annuelle de la Société et dans d'autres documents réglementaires. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse représentent nos attentes à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but de fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d'autres personnes de mieux comprendre notre environnement d'exploitation prévu. Il est rappelé aux lecteurs que ces informations peuvent ne pas être pertinentes pour d'autres fins. La Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser lesdites déclarations afin de refléter de nouvelles circonstances ou événements inattendus au fur et à mesure qu'ils se produisent, sauf si cela est exigé par la loi en vigueur.

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 12:00 et diffusé par :