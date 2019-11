Une nouvelle murale de MU pour souligner le 25e anniversaire de L'Itinéraire





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - MU et L'Itinéraire inauguraient aujourd'hui, en présence de la conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie, madame Sophie Mauzerolle, une nouvelle murale soulignant le 25e anniversaire du magazine de rue montréalais qui contribue à la réinsertion sociale de personnes marginalisées.

L'itinéraire a fait appel à MU, organisme spécialisé en art mural reconnu pour son travail de terrain et d'inclusion sociale, afin de réaliser une murale en résonance avec la communauté locale. Située au 1900, rue Sainte-Catherine Est, à proximité des locaux de L'Itinéraire, la murale représente un camelot, un pied dans la rue, mais sortant de la marge, du cadre, présent et actif au coeur de la ville. La marge est représentée de manière symbolique par l'illustration des lignes de découpe et les marques de registre, un clin d'oeil aux concepteurs et graphistes de la mise en page du magazine.

« En mettant l'accent sur la marginalité et l'idée de sortir de la rue, je termine avec une question, Qui l'eût cru?, afin de présenter la détermination nécessaire pour s'en sortir; cette même détermination qui peut surprendre les gens, surtout lorsqu'elle émane des plus vulnérables. » déclare Romain Boz, l'artiste de l'oeuvre. Celui-ci est reconnu notamment comme cofondateur de Garbage Beauty, un collectif de calligraffiti socialement engagé avec lequel il intervient dans les rues en apposant avec humour des messages poétiques et philosophiques sur les ordures et encombrants.

« Nous sommes heureux de soutenir l'Itinéraire dans son implication sociale depuis maintenant 25 ans et cette merveilleuse initiative d'art public. Notre administration est résolument engagée en faveur de l'inclusion sociale et a à coeur de travailler de pair avec les organismes locaux pour offrir des services adaptés aux personnes en situation d'itinérance. Nous investissons plus de 450 000 $ pour assurer la présence d'intervenants sociaux dans l'espace public et travaillons avec le milieu à élaborer notre Plan d'action en développement social 2019-2022. Je félicite toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette merveilleuse murale, a déclaré Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville du district de Sainte-Marie. ».

C'est au coeur de l'arrondissement de Ville-Marie que se vit principalement l'itinérance, rassemblant 54% des personnes en situation d'itinérance visible à Montréal (Je compte MTL, 2018). La mobilisation contre ce phénomène social est cependant solidement ancrée dans l'identité du quartier, comme peut en témoigner la présence de nombreux organismes locaux luttant contre ce problème. «L'Itinéraire mène ce combat depuis plus de 25 ans. Au fil des années, il est devenu l'ADN de l'arrondissement en la matière, un véritable symbole identitaire. Cette murale est un hommage à la résilience de nos camelots, qui, depuis 25 ans, sont au coeur de l'arrondissement et de l'engagement social de ses citoyens », dit Luc Desjardins, Directeur Général de L'Itinéraire.

« Cette murale servira, nous l'espérons, à encourager une prise de conscience sur les enjeux liés à l'itinérance, en humanisant son image et en incitant à la bienveillance. » a ajouté Elizabeth-Ann Doyle, cofondatrice et directrice générale et artistique de MU.

De surcroît, MU a également réalisé une murale intérieure dans les locaux de L'Itinéraire avec l'aide des camelots; une initiative de médiation culturelle qui a permis d'offrir un accès à l'art chez des personnes marginalisées, ainsi que de revitaliser leur lieu de rassemblement.

Ce projet s'est concrétisé grâce au soutien financier du Programme d'art mural de la Ville de Montréal ainsi que du soutien de l'arrondissement de Ville-Marie.

À propos de L'Itinéraire

Le journal L'Itinéraire et les camelots qui le distribuent ont rapidement pris une place importante dans la vie des quartiers de Montréal. Au fil des ans, ce sont environ 2,500 personnes qui ont pu améliorer leur qualité de vie grâce à la rédaction et à la vente du journal de rue. Aujourd'hui, 200 camelots vendent collectivement 24,000 exemplaires du magazine à chaque mois. https://itineraire.ca

À propos de MU

MU est un organisme de bienfaisance qui transforme l'espace public montréalais en réalisant des murales ancrées dans les communautés. Le coeur de sa démarche : créer des murales pour voir et vivre l'art au quotidien, pour déclencher une transformation sociale et pour léguer, à Montréal, un musée à ciel ouvert. Depuis 12 ans, MU a réalisé plus de 130 murales d'envergure et pérennes dans 17 quartiers de la ville, en plus de mettre en oeuvre un important volet éducatif. MU a été récompensé plus tôt cette année par le 34e Grand-Prix du Conseil des arts de Montréal, soulignant sa vision artistique et sociale novatrice et le legs culturel de ses murales aux communautés montréalaises. www.mumtl.org

