Le groupe de travail de la Société canadienne de nutrition annonce un partenariat visant à normaliser les pratiques de prise en charge de la malnutrition dans les hôpitaux canadiens





OTTAWA, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition (GTCM) et l'Organisation de normes en santé ( HSO ; Health Standards Organization) ont le plaisir d'annoncer leur partenariat visant à mettre au point une norme nationale (Intervention de sécurité en matière de malnutrition) ancrée sur le dépistage, le traitement et la prévention de la malnutrition dans les hôpitaux canadiens.



Le GTCM , un comité permanent de la Société canadienne de nutrition (SCN) , a pour mission de réduire la prévalence de la malnutrition en favorisant une meilleure connaissance des soins nutritionnels et l'adoption de pratiques optimales grâce à des activités de recherche et de sensibilisation axées sur la prévention, le dépistage et le traitement de la malnutrition au Canada.

L' Organisation de normes en santé élabore des normes et conçoit des programmes d'évaluation et d'autres méthodes afin de permettre aux prestataires de soins de santé et de services sociaux de fournir des soins de grande qualité pouvant améliorer la vie des gens et même sauver des vies. L'Organisation de normes en santé propose plus de 100 normes personnalisables sur la santé afin d'améliorer les soins de santé et les services sociaux à l'échelle mondiale.

La norme Intervention de sécurité en matière de malnutrition est en cours d'élaboration. Un comité technique et un groupe de travail regroupant des médecins, des chercheurs, des diététistes, des infirmières et un patient agissant à titre de conseiller ont été mis en place. Cette norme fait l'objet d'un processus d'élaboration rigoureux fondé sur des données probantes et des pratiques exemplaires. Elle sera le fruit d'une vaste consultation auprès de professionnels de la santé, de décideurs, de patients et de leurs familles. Une version préliminaire de la norme sera soumise à un examen public au début de l'année 2020; les personnes consultées pourront alors formuler des commentaires et faire part de leurs impressions.

La version finale de la norme Intervention de sécurité en matière de malnutrition sera approuvée et publiée à l'été 2020. Elle vise à être utilisée par divers intervenants au Canada et à l'échelle mondiale.

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec :

Rupinder Dhaliwal, Chef de projet, Intervention de sécurité en matière de malnutrition

rupinder@cns-scn.ca

Références :

Avis d'intention public : https://healthstandards.org/fr/normes/avis-dintention/intervention-de-securite-en-matiere-de-malnutrition/

Groupe de travail canadien sur la malnutrition : https://nutritioncareincanada.ca

Organisation de normes en santé : https://healthstandards.org

Société canadienne de nutrition : https://cns-scn.ca

À propos de nous :

Chef de file dans son domaine, la Société canadienne de nutrition (SCN) réunit les disciplines et les professions qui s'intéressent à la nutrition ? les scientifiques, les praticiens de la santé et les cliniciens, les décideurs, les représentants de l'industrie, ainsi que des stagiaires.

Le Groupe de travail canadien sur la malnutrition est un comité permanent de la SCN ayant pour mandat d'améliorer les soins cliniques en nutrition et de réduire la malnutrition au Canada.

