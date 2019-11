Fin de la grève au CN : L'AQP pousse un soupir de soulagement





GRANBY, QC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise du propane (AQP) accueille avec satisfaction l'annonce d'une entente de principe qui mettra fin au conflit de travail entre le Canadien National (CN) et ses 3 000 cheminots. « Après avoir vu le précipice de près, l'industrie du propane du Québec est soulagée. Chaque jour de grève au CN impliquait un délai de rétablissement de 3 ou 4 jours pour notre industrie, une complexe opération de réapprovisionnement va donc se déclencher dès demain matin », confirme M. Gouron, directeur général de l'AQP.

L'AQP s'attèle toutefois dès aujourd'hui à déployer les différentes étapes qui permettront un retour à la normale dans les plus brefs délais. « Nous poursuivrons notre collaboration avec le ministre Julien et son équipe pour un retour à la normale rapide », souligne M. Gouron. L'AQP est en discussion constante avec le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. À ce moment-ci, il est difficile d'évaluer le moment exact du rétablissement complet de l'approvisionnement en propane au Québec, compte tenu des enjeux particuliers dus à la période de pointe en agriculture. « En dépit d'une certaine congestion qui est attendue à Sarnia, il est clair que la production agricole animale et les séchoirs à grains qui sont présentement en situation critique figurent en haut de la liste des priorités de l'AQP », a confirmé M. Gouron.

L'AQP salue d'ailleurs au passage la solidarité exemplaire dont les propaniers, les clients de ces derniers, et le gouvernement du Québec ont fait preuve pour résoudre cette crise. « Force est de constater que sans l'appui indéfectible de Québec l'issue de cette crise aurait été beaucoup plus incertaine », dit M. Gouron. « S'il y a une leçon que les Québécois, et leurs élus doivent retenir de cette crise, c'est que le propane est une source d'énergie indispensable pour notre économie, particulièrement en région », a -t-il conclu.

À propos

L'Association québécoise du propane regroupe la très grande majorité des propaniers du Québec, des producteurs et grossistes, ainsi qu'un grand nombre de fabricants et distributeurs d'équipements et d'appareils utilisant le propane comme source d'énergie

Nous offrons à nos membres un appui constant pour l'atteinte de leurs objectifs de croissance commerciale, par le biais, par exemple, de la mise en place d'un programme de contrôle de la qualité reconnu par la Régie du bâtiment du Québec et d'un plan d'entraide mutuelle en cas d'urgence agréé par Transports Canada. De fait, nous veillons à uniformiser l'industrie du propane, en proposant à la fois des standards de qualité élevés et les outils pour aider nos membres à les atteindre.

