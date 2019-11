La deuxième édition du prix Business as a Force for Good récompense six entreprises canadiennes exceptionnelles créatrices de retombées positives pour le monde





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'INSEAD National Alumni Association (NAA) Canada a annoncé hier les six gagnants de la deuxième édition du prix Business as a Force for Good lors d'un gala organisé à Montréal.

Créé conjointement par l'INSEAD NAA Canada et l'INSEAD Alumni Fund, ce prix a pour objectif de récompenser les entreprises canadiennes qui ont fait preuve d'un leadership éclairé dans l'exploitation des affaires comme une force au service du bien, défini une vision, une mission et une stratégie qui témoignent clairement de leur engagement, établi des pratiques exemplaires et obtenu un bilan économique remarquable, tout en ayant une incidence sociale considérable.

L'entreprise Sustainalytics s'est imposée comme la grande gagnante de ce prix prestigieux, pour lequel plus de 20 autres entreprises avaient été mises en candidature. L'entreprise ontarienne est un chef de file mondial sur le plan de l'ESG (gouvernance environnementale et sociale) ainsi que de la recherche et de l'établissement de cotes en matière de gouvernance d'entreprise. Depuis 25 ans, elle regroupe des chercheurs en ESG avant-gardistes et des spécialistes du service à la clientèle afin de conserver cette touche personnelle. Aujourd'hui, Sustainalytics soutient plusieurs centaines des plus éminents investisseurs au monde intégrant l'ESG et la gouvernance d'entreprise à leurs processus d'investissement.

Cinq autres entreprises ont également remporté un prix dans les catégories qui suivent, en reconnaissance de leurs pratiques et de leurs résultats exemplaires :

Grande société : Corteva Agriscience, la seule entreprise agroscientifique d'envergure consacrée à l'agriculture, qui propose l'éventail de solutions le plus complet du secteur aux agriculteurs du monde entier. L'entreprise de Calgary s'est engagée à enrichir tant la vie des producteurs que celle des consommateurs, afin de réaliser des progrès en faveur des générations à venir.

La cérémonie de remise des prix s'est tenue au siège social montréalais de Power Corporation en présence de Paul Desmarais Jr, président du conseil et co-chef de la direction de Power Corporation du Canada, d'Ilian Mihov, doyen de l'INSEAD, de Nida Januskis, doyenne associée du département Advancement de l'INSEAD, ainsi que de plus de 120 anciens élèves au Canada.

Ilian Mihov, doyen de l'INSEAD, a félicité les gagnants de leur vision et de leurs réalisations inspirantes : «?L'école soutient pleinement la communauté de l'INSEAD, les dirigeants et les entreprises mondiales prêts à relever des défis et à exploiter les affaires comme une force au service du bien. C'est avec grand plaisir que je remets un prix à ces entreprises exceptionnelles, qui génèrent des retombées sociales positives tout en atteignant leurs objectifs commerciaux.?»

Dans les décennies qui ont suivi sa création, l'INSEAD ne s'est jamais écarté de sa vision originale : utiliser les affaires comme une force au service du bien, ni de sa mission : former des dirigeants d'entreprises responsables qui transforment le monde des affaires et la société. Cette année, pour célébrer ses 60 ans d'excellence, l'école a lancé une série d'événements réaffirmant ses valeurs fondatrices et sa vision.

Les prix remis lors de cette cérémonie sont une illustration des valeurs de l'INSEAD reposant sur ses principes fondateurs. Ils sont la preuve qu'une entreprise peut réaliser des progrès sociaux tout en atteignant ses objectifs organisationnels.

À propos de l'INSEAD, The Business School for the World1

L'INSEAD compte parmi les écoles supérieures de commerce les plus importantes et les plus influentes au monde. L'INSEAD rassemble les individus, les cultures et les idées pour former des dirigeants responsables qui transforment le monde de l'entreprise et la société. Notre approche internationale et notre diversité culturelle se reflètent dans tous les aspects de notre recherche et de notre enseignement, ainsi que dans nos partenariats.

Grâce à ses campus en Europe (France), en Asie (Singapour) et au Moyen-Orient (Abu Dhabi), l'INSEAD déploie sa recherche et son enseignement sur trois continents. Chaque année, ses 165 professeurs réputés, issus de 41 pays, inspirent plus de 1 300 étudiants et participants aux programmes MBA, Executive MBA (EMBA), Masters spécialisés (Executive Master in Finance, Executive Master in Change) et PhD (Doctorat) ainsi que plus de 12 000 dirigeants d'entreprises participant aux programmes exécutifs.

L'INSEAD se maintient à la pointe de la recherche et de l'innovation dans tous ses programmes. Nous fournissons aux dirigeants d'entreprise les connaissances et la sensibilisation nécessaires pour leur permettre d'être opérationnels n'importe où dans le monde. Notre excellence académique est déterminée par ces valeurs fondamentales mises au service de la communauté mondiale, nous permettant ainsi de remplir notre rôle de Business School for the world*.

Pour plus d'informations, veuillez consulter www.insead.edu.

_____________________________ 1 The Business School for the World : L'école de commerce au service du monde.

