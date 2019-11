Les employeurs canadiens doivent repenser les régimes d'avantages sociaux car les attentes des employés évoluent





Sondage d'Aon : La diversité, la conciliation travail-vie personnelle et les différences entre les générations favorisent le changement

TORONTO, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les besoins et les attentes des employés évoluent selon l'évolution démographique de l'effectif. Les promoteurs de régimes d'avantages sociaux devront faire preuve de souplesse et être ouverts à une plus grande flexibilité et personnalisation des avantages, selon un nouveau sondage mené auprès des promoteurs de régimes par Aon , le principal fournisseur mondial d'une vaste gamme de solutions pour la gestion du risque, des régimes de retraite et des programmes de santé. Alors que près des deux tiers des promoteurs estiment que leurs régimes d'avantages sociaux répondent aux besoins actuels en matière de diversité de la main-d'oeuvre, la majorité affirment que les attentes des employés ont changé et les trois quarts croient que le besoin de s'améliorer est permanent.

« Une stratégie statique en matière d'avantages sociaux ne suffit plus, a déclaré Christine Than, conseillère principale, Équipe nationale d'analytique, Solutions pour la santé, chez Aon. Les attentes changeantes des employés ? motivées par les facteurs démographiques, la diversité et l'inclusion, et la technologie ? obligent les employeurs à être souples et ouverts à plus de flexibilité et de personnalisation dans les régimes d'avantages sociaux. »

« Nous savons que de solides avantages sociaux peuvent contribuer à attirer et à fidéliser les talents, et de nombreux employeurs offrent des avantages sociaux conventionnels en matière de soins médicaux, de soins dentaires et d'assurance, a ajouté Mme Than. Mais la main-d'oeuvre est en train de changer et les employeurs qui proposent des solutions uniques, pourraient ne pas être en mesure de suivre le rythme de ceux qui proposent des offres plus flexibles et variées dans un marché du capital humain hautement concurrentiel. »

Principaux faits saillants

Alors que 63 % des promoteurs interrogés ont déclaré que leurs régimes répondent aux besoins actuels en matière de diversité de la main-d'oeuvre, 76 % ont affirmé que le besoin d'amélioration est en constante évolution ? et 87 % ont indiqué que les attentes des employés en matière d'avantages sociaux et d'expérience en milieu de travail ont changé.

Comparativement aux attentes passées, les employés d'aujourd'hui s'attendent à des horaires de travail plus flexibles (84 %), à du soutien à la conciliation travail-vie personnelle (79 %), à une approche claire quant à la santé mentale des employés (78 %), à des options plus souples de conciliation des vies personnelle et professionnelle (77 %), à un haut niveau de personnalisation des avantages sociaux (56 %) et à un accent sur la diversité et l'inclusion (51 %).

Les nouvelles options d'avantages sociaux comprennent l'affirmation de genre, la planification familiale et le traitement de l'infertilité, et les soins médicaux virtuels.

Les objectifs des promoteurs évoluent. Aujourd'hui, les principaux objectifs sont de s'assurer que les régimes offrent les meilleurs prix, service et couverture sur le marché (65 %), d'améliorer la satisfaction des employés (62 %), d'offrir une saine gestion des coûts (61 %) et une bonne compréhension des couvertures par les employés (61 %). Pour ce qui est des prochaines années, près des deux tiers des promoteurs (62 %) voient l'harmonisation des régimes prendre de l'importance, suivie de la planification de la démographie future (43 %) et de la prise en compte des préférences des employés basées sur le genre et l'âge (43 %).

Au fur et à mesure que la demande des employés pour plus de flexibilité et de choix augmente, les avantages sociaux facultatifs (entièrement payés par l'employé) peuvent combler les lacunes dans la protection et ajouter des choix adaptés aux besoins et au style de vie individuels.



Les cinq principales assurances facultatives offertes par les employeurs sont : Assurance vie facultative (90 %) Assurance décès et mutilation accidentels facultative (72 %) Assurance voyage complémentaire (71 %) Assurance contre les maladies graves (49 %) Assurance maladie des retraités (44 %)





