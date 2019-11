Le Groupe Delma Inc. annonce un changement au conseil d'administration





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- (CSE:DLMA) Le Groupe Delma Inc. (ci-après « Delma » ou la « Compagnie ») annonce aujourd'hui que Monsieur Hubert Marleau a informé la Compagnie de son intention de quitter son poste d'administrateur de Delma. Cette démission, prenant effet le 19 novembre 2019, est supportée par le désir de M, Marleau de se consacrer à ses autres activités professionnelles.



"M. Marleau est parmi les fondateurs de la Compagnie et a largement contribué au démarrage de l'entreprise et à l'établissement des bases pour sa croissance future" a souligné Henri Petit, chef de la direction de Delma

Le conseil d'administration aimerait remercier M. Marleau pour son aide importante lors de la prise de contrôle inversée et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets actuels et futurs. La Compagnie et le conseil d'administration de Delma analysent présentement différentes alternatives en ce qui concerne la nomination d'un nouvel administrateur indépendant afin de combler ce départ.

À PROPOS DE GROUPE DELMA INC.

Delma opère au Canada dans le développement, l'acquisition et la gestion d'immeubles multi-locatifs de type commercial, industriel, résidentiel et bureaux, ainsi que le développement de terrains. La Compagnie a mis en place une plateforme d'investissement basée sur une stratégie intégrée, agile et efficiente de développement pour fins de détention permettant à la Compagnie de reconnaitre les profits reliés au développement ainsi que la valeur ajoutée combinés à des revenus stables et des profits d'opération à long terme.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le www.delma.ca et le www.sedar.ca . CSE : DLMA.CN

Source: Le Groupe Delma Inc.



Pour plus d'informations, veuillez contacter:

Bruno Dumais

Chef de la direction financière

T : 1.844.663.3562 (Poste 102)

E : bruno.dumais@delma.ca

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 11:05 et diffusé par :