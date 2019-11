Entente de principe entre le syndicat des Teamsters et le CN





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une grève d'une semaine, les Teamsters et le Canadien National (CN) ont conclu une entente de principe pour renouveler la convention collective de plus de 3?000 cheminots.



Les opérations normales du CN reprendront demain à 6 h, heure locale, partout au Canada.

«?Je suis heureux d'annoncer que nous avons conclu une entente de principe avec le CN. Je tiens à remercier nos membres pour leur incroyable courage et leur solidarité, a déclaré le président de Teamsters Canada, François Laporte. J'aimerais également remercier toutes les sections locales des Teamsters, tous les autres syndicats et les membres du public qui nous ont appuyés sur les lignes de piquetage.?»

L'entente de principe doit maintenant être ratifiée par les membres des Teamsters par vote électronique au scrutin secret. Avant l'ouverture de la période de scrutin, des réunions syndicales auront lieu partout au pays pour expliquer les modalités de la convention collective aux membres. Le processus prend habituellement plusieurs semaines.

Les détails de l'entente de principe ne seront pas divulgués avant que les membres aient eu l'occasion d'examiner le document en premier.

Les Teamsters tiennent à remercier le premier ministre Justin Trudeau d'avoir respecté le droit de grève des travailleuses et travailleurs. Le syndicat tient également à remercier la ministre du Travail Filomena Tassi, le ministre des Transports Marc Garneau et le Service fédéral de médiation et de conciliation (SFMC). Ils ont beaucoup contribué à aider les parties à trouver un terrain d'entente.

«?Les gouvernements précédents violaient régulièrement le droit de grève des travailleurs dans l'industrie ferroviaire. Ce gouvernement est demeuré calme et s'est efforcé d'aider les parties à conclure une entente, et cela a fonctionné,?» a ajouté M. Laporte.

Les Teamsters représentent près de 125?000 membres au Canada dans tous les secteurs, dont plus de 16?000 dans l'industrie ferroviaire. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affiliée, compte 1,5 million de membres en Amérique du Nord.

