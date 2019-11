Mise à jour sur le projet Francoeur/Arntfield de Globex





ROUYN-NORANDA, Québec, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX ? Bourse de Toronto, G1MN ? Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF ? International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d'annoncer à ses actionnaires que récemment, Entreprises minières Globex Inc. a complété un programme de décapage, d'échantillonnage par rainure et de forage sur plusieurs secteurs de la propriété Francoeur/Arntfield, localisée 18 km à l'ouest de Rouyn-Noranda, Québec.

Décapage et échantillonnage par rainure Zone 450

Le décapage a été effectué sur l'extension nord de la zone 450 précédemment décapée et dont les résultats de l'échantillonnage ont été divulgués dans le communiqué de presse de Globex datant du 16 octobre 2018. La nouvelle partie décapée a été lavée à haute pression et échantillonnée par rainures.

Les résultats de l'échantillonnage de 2019 incluent les valeurs suivantes:

2,08 g/t Au sur 2,00 m 5,59 g/t Au sur 1,00 m 1,60 g/t Au sur 4,95 m (incl. 3,11 g/t Au sur 1,9 m) 6,21 g/t Au sur 4,00 m 1,71 g/t Au sur 0,98 m

De plus, un certain nombre d'échantillons choisis (grabs) ont été pris retournant entres autres les valeurs suivantes: 3,12 g/t Au, 7,82 g/t Au, 1,48 g/t Au, 3,87 g/t Au et 5,55 g/t Au.

Forage de la zone 450

Trois forages ont été complétés sur la Zone 450. Le trou FS-19-59 a été foré sous le forage historique H-127 ayant retourné 3,11 g/t Au sur 5,91 m. Le trou FS-19-59 a retourné 1,47 g/t Au sur 13,5 m (incluant 2,83 g/t Au sur 4,5 m) de 7,5 m à 21,0 m le long du forage.

Le trou FS-19-57 a été foré 75 m au nord et 65 m sous le sondage FS-19-59. Le forage FS-19-57 a intersecté trois horizons aurifères : 0,74 g/t Au sur 3,0 m, 0,99 g/t Au sur 4,6 m et 3,56 g/t Au sur 2,4 m.

Le trou FS-19-58 a été foré 50 m à l'est du forage FS-19-57. Le forage FS-19-58 a recoupé 1,11 g/t Au sur 14.25 m (incluant 5,25 g/t Au sur 1,5 m) de 15,00 m à 29,25 m le long du trou, dans une zone de cisaillement différente de la zone 450.

Forage historique FS-05-26

Le trou FS-19-56 a été foré au-dessus du forage historique FS-05-26 ayant retourné 1,13 g/t Au sur 24,7 m incluant 1,61 g/t Au sur 13,3 m. Le forage FS-19-56 a intersecté 1,81 g/t Au sur 11,0 m (incluant 3,45 g/t Au sur 3,4 m) de 76 m à 87 m. La zone de cisaillement intersectée dans le forage FS-19-58 est la même zone que celle intersectée dans ces sondages.

Secteur du puits Arntfield # 2

Deux forages ont été complétés dans le secteur du puits d'Arntfield #2 afin de vérifier des valeurs sur des tranchées historiques. Le forage FS-19-60 localisé approximativement 115 m à l'ouest-nord-ouest du puits a retourné 1,45 g/t Au sur 21,3 m incluant 4,42 g/t Au sur 3 m. Le forage FS-19-61 localisé 60 m au nord-est du puits #2 n'a retourné aucune valeur significative étant possiblement localisé trop au sud.

Extension ouest du cisaillement sud

Deux forages avaient comme cibles des anomalies de polarisation provoquée à l'extrême ouest du levé de PP de février 2019. La meilleure intersection est de 2,02 g/t Au sur 1,4 m et provient du forage FS-19-55 de 169,3 m à 170,7 m.

Zone Murphy

La zone Murphy est un secteur au sud du dépôt aurifère Francoeur #8. Cet été, Globex a obtenu des valeurs jusqu'à 25,4 g/t Au sur des échantillons choisis dans ce secteur (voir communiqué datant du 3 octobre 2019). Deux zones ont été décapées et rainurées. Des valeurs jusqu'à 1,59 g/t Au sur 5,65 m incluant 3,41 g/t Au sur 1,90 m ont été obtenues.

Somme toute, nous sommes satisfaits des résultats jusqu'à maintenant, lesquels indiquent que la zone 450 se poursuit en profondeur sous les décapages que nous avons agrandis et échantillonnés. La minéralisation dans le secteur du puits Arntfield #2 est présente sur une épaisseur considérable (+20 m) bien que plus de travail doit être fait afin d'en cerner l'étendue. Les forages FS-19-56 et FS-19-58 montrent que les intersections rapportées dans le forage historique FS-05-26 se prolonge vers la surface sur une épaisseur significative (+ 11 m) et a besoin d'être évaluée avec du forage peu profond additionnel.

Note: Les échantillons choisis sont sélectifs de nature et ne représentent pas les teneurs moyennes. Les intersections de forage mentionnées sont des longueurs carotte et correspondent à peu de chose aux épaisseurs vraies.

Pour plus d'informations, voir la carte en pièce jointe.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., président et chef de la direction de Globex et par Manon Garant, géo, en leur capacité de « personne qualifiée » conformément à la norme NC 43-101.

