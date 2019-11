Vanstar annonce la vente des actifs de sa plateforme Squidbet





LA PRAIRIE, Québec, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de la société Ressources Minières Vanstar (« Vanstar ») annonce, suite à son communiqué de presse du 30 juillet 2019, la signature d'une lettre d'intention visant la vente, sous forme de cession d'actifs, de tous ses droits et intérêts de sa plateforme sociale Squidbet à 56 Acquisitions Inc. (« 56 »), une société de capital de Vancouver.



Par l'entremise de cette transaction entre parties non liés, 56 acquerra la totalité des actifs reliés au projet Squidbet en contrepartie de 500 000 $ payables par l'émission d'actions ordinaires (chacune, une « Action 56 ») du capital de 56 à un prix réputé de 0.05 $ par Action 56.

La conclusion de la transaction est assujettie à certaines conditions dont la vérification diligente satisfaisante, la signature d'une convention d'achat d'actifs définitive, et la clôture d'un placement privé de minimum $750,000 d'unités (chacune, une « Unité 56 ») de 56 à 0.05 $ par unité avec une participation de Vanstar pour un maximum de 250 000 $. Chaque Unité 56 étant compos d'une Action 56 et d'un bon de souscription d'Action 56 au prix d'exercice de 0.10 $ pour une durée de 24 mois.

La clôture de la transaction est prévue au plus tard le 31 décembre 2019. 56 prévoit changer de nom pour Focus Solutions Ventures à la clôture.

« Nous sommes très heureux de conclure cette transaction avec 56 Acquisitions. Vanstar pourra maintenant recentrer entièrement ses activités dans le domaine minier » de souligner le CEO de la société, Mr. Guy Morissette.

Suivant la réglementation et les autorisations à obtenir, il est prévu que les actions obtenues par cette transaction soient, en tout ou en partie, redistribués à titre de dividendes aux actionnaires inscrits aux livres de la société à une date ultérieure.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Nelligan

En ce qui à trait au projet Nelligan, la direction de la société est à préparer une série de rencontres auprès de la communauté financière canadienne. Suite à une première évaluation selon la norme canadienne 43-101, la direction de Vanstar a récemment publié ( 22 octobre 2019 ) une ressource inférée de près de 3,2 millions d'or. Ce projet développé en collaboration avec IAMGOLD Corporation ( 51% ) et Vanstar ( 49% ) a le potentiel de devenir l'un des principaux projets aurifères au Canada. Tout demeure ouvert tant latéralement qu'en profondeur.

Au cours des prochains mois, des essais métallurgiques supplémentaires seront effectués pour fournir des renseignements additionnels sur la récupération métallurgique des diverses zones de minéralisation comprenant les ressources minérales du gisement aurifère de Nelligan et pour contribuer à optimiser les paramètres du diagramme de traitement.

La planification des programmes de forage est en cours et comportera un nombre d'objectifs comprenant du forage de définition supplémentaire pour améliorer la catégorisation des ressources et convertir les ressources présumées en ressources indiquées ainsi que d'évaluer le potentiel d'accroître les ressources dans les parties plus profondes du gisement et d'évaluer les extensions de la ressource le long d'un corridor aurifère présumé d'environ 4 kilomètres.

L'exploration régionale visera également à définir et tester d'autres cibles d'exploration prioritaires dans la propriété.

Sources :

Guy Morissette, CEO Vanstar 819-763-5096

Gary Claytens, VP - Western Corporate Development 604-761-3233

info@rvanstar.com

