Le CN et ses chefs de train concluent un accord de principe





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) annonce qu'un accord de principe a été conclu avec ses 3 200 chefs de train et membres d'équipes de manoeuvre travaillant en service de ligne et dans les triages du CN au Canada, en vue d'une nouvelle convention collective.



Cet accord permettra aux 3 200 employés du CN de retourner au travail dès 14 h aux heures locales aujourd'hui et les affectations au service de manoeuvre débuteront demain à 6 h aux heures locales puisqu'il n'y aura aucun moyen de pression durant la période de ratification. Les résultats du vote sur la ratification sont attendus d'ici huit semaines.

« Nous voulons remercier nos clients pour leur patience et leur soutien, et les assurer que nous nous préparons à reprendre toutes nos activités ferroviaires dès que possible, a déclaré Jean-Jacques Ruest, président-directeur général du CN. Je voudrais également remercier personnellement nos employés qui ont contribué à faire circuler les trains à capacité réduite de façon sécuritaire. Le CN et son personnel sont engagés à stimuler l'économie nord-américaine en offrant des services de transport qui favorisent la croissance économique ».

À propos du CN

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

