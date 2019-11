Beaconsfield adopte un règlement interdisant l'utilisation de certains sacs en plastique à usage unique





BEACONSFIELD, QC, le 26 nov. 2019 /CNW/ - La Ville de Beaconsfield est fière d'annoncer l'adoption du règlement BEAC-129 qui interdit la distribution de certains sacs d'emplettes à usage unique dans les commerces de détails situés sur le territoire de Beaconsfield.

En effet, lors la séance du 22 octobre, le Conseil a voté en faveur de l'implantation d'un nouveau règlement qui prendra effet le 1er avril 2020.

Cette interdiction vise plus précisément les sacs oxo-dégradables, oxo-fragmentables, biodégradables ou composés de plastique conventionnel d'une épaisseur inférieure à 50 microns.

Les sacs de plastiques sont dommageables pour l'environnement, car leur fabrication nécessite des produits pétroliers et de grandes quantités d'eau et génère des gaz à effet de serre. D'ailleurs, ceux-ci ont des impacts importants sur la faune et la flore en plus d'être une nuisance visuelle.

Consciente de l'importance de protéger l'environnement, la Ville de Beaconsfield a toujours été proactive dans la lutte aux changements climatiques. Ce règlement vient donc se joindre aux actions entreprises par la Ville pour la mise en oeuvre des trois plans d'action du projet i3p.

« Nous sommes fiers de suivre cette initiative déjà adoptée par d'autres municipalités. Les villes ont un rôle important à jouer dans la protection de l'environnement et l'adoption de ce règlement démontre notre engagement dans la lutte aux changements climatiques. Les sacs réutilisables sont déjà utilisés et connus de tous, mais trop souvent encore oubliés. De cette façon, nous jouons un rôle positif et nous espérons aider nos résidents à adopter des comportements écoresponsables à l'égard de l'utilisation de ce type de sacs », a déclaré le maire Georges Bourelle.

La Ville sensibilisera la population et les commerçants visés au cours des prochains mois.

beaconsfield.ca

SOURCE Ville de Beaconsfield

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 09:49 et diffusé par :