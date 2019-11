CHSLD et maisons des aînés - Le gouvernement du Québec annonce un projet de transformation majeure des milieux d'hébergement pour aînés et adultes ayant des besoins spécifiques au Québec





QUÉBEC, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, a annoncé aujourd'hui les détails d'un grand projet de transformation des services en matière d'hébergement et de soins de longue durée qui prendra forme au Québec au cours des prochaines années.

Ainsi, la ministre a présenté son plan visant la transformation de plus de 2 500 places de centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) pour adapter davantage certains milieux de vie aux besoins des aînés. De nombreux CHSLD existants feront l'objet de rénovation, alors que d'autres seront reconstruits en cohérence avec la nouvelle approche en matière de services d'hébergement.

La ministre Blais a aussi dévoilé les détails du concept de maisons des aînés et de maisons alternatives. Du même coup, elle a confirmé la création de 2 600 nouvelles places d'ici 2022. La maison des aînés accueillera des aînés en perte d'autonomie modérée qui seront accompagnés jusqu'à la perte d'autonomie majeure. Quant à la maison alternative, elle permettra d'accueillir une clientèle adulte ayant des besoins spécifiques.

Au total, ce projet de transformation des services d'hébergement pour aînés va nécessiter un investissement de plus de 2,6 milliards de dollars par le gouvernement. Il s'agit de sommes importantes qui permettront de mieux prendre soin des personnes les plus vulnérables de la société, tout en offrant au personnel des environnements de travail mieux adaptés et plus fonctionnels, ce qui contribuera à l'attractivité et à la rétention de la main-d'oeuvre.

Citation :

« Aujourd'hui est le début d'un grand redressement des milieux d'hébergement pour les aînés, partout au Québec. Que ce soit en CHSLD, en maisons des aînés ou alternatives, nous allons offrir un véritable milieu de vie aux gens qui y résident, et au personnel qui y travaille. Notre gouvernement établit un nouveau standard de qualité pour nos aînés en perte d'autonomie et nos adultes ayant des besoins spécifiques, et leur redonne enfin la dignité qu'ils méritent. »

Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Faits saillants :

Ce projet de transformation permettra de renouveler graduellement les CHSLD de partout au Québec et d'offrir aux résidents des milieux de vie modernes, plus fonctionnels et, surtout, à dimension humaine et centrés sur leurs besoins, qui se rapprochent davantage de ce qu'ils avaient à domicile.

Les projets de reconstruction de CHSLD et d'aménagement de maisons des aînés et de maisons alternatives seront guidés par les principes directeurs suivants :

des unités de vie qui regroupent chacune douze résidents partageant des caractéristiques et des intérêts similaires;

des chambres individuelles plus grandes, avec une salle de toilette privée et une douche adaptée, facilitant les soins d'hygiène selon le besoin requis;

des espaces communs où on combat l'ennui par des activités ainsi que des thématiques favorisant l'engagement des résidents et de leurs proches dans des activités stimulantes;

un espace dédié aux proches aidants afin de favoriser leurs visites et de leur offrir du répit, que ce soit le jour ou la nuit;

une conception éliminant le plus possible toute ressemblance avec le milieu institutionnel, notamment avec des postes infirmiers dissimulés;

des espaces extérieurs accessibles, sécuritaires et ouverts à la communauté.

La Société québécoise des infrastructures agira à titre de gestionnaire de projet. Les projets de construction liés aux nouvelles places seront tous autorisés d'ici mai prochain.

Notons que les projets seront conçus afin d'obtenir une certification LEED en cohérence avec les orientations gouvernementales en matière de développement durable.

Lien connexe :

Pour visionner la vidéo et voir les maquettes, consultez le www.msss.gouv.qc.ca/presse.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

Communiqué envoyé le 26 novembre 2019 à 09:45 et diffusé par :