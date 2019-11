Verve Connect et UNISOC signent un accord de partenariat pour accélérer la 5G





LONDRES, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- UNISOC et Verve Connect, qui opère sous la marque IMO, ont signé un accord sur le long terme pour mettre au point et utiliser la technologie d'UNISOC sur un large éventail de dispositifs en Europe.

UNISOC est l'un des principaux spécialistes mondiaux des jeux de puces 2G/3G/4G et 5G destinés aux dispositifs mobiles et d'IdO. Réputé pour l'appui technique collaboratif pour ses produits et leur grande qualité, UNISOC prévoit de lancer en 2020 son nouveau jeu de puces 5G reposant sur sa plateforme technologique Makalu.

Verve Connect a connu un vif succès sur le marché avec les routeurs 4G et ses solides smartphones 4G et autres téléphones mobiles reposant sur la plateforme UNISOC. La société, sous sa marque commerciale IMO, collabore directement avec un certain nombre d'opérateurs de réseaux, d'opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et de détaillants, principalement au Royaume-Uni.

Avec ce nouveau partenariat, Verve Connect entend tirer parti de son succès actuel sur le marché britannique des dispositifs 4G et devenir l'un des principaux acteurs en Europe dans le segment « valeur » de la 4G. Il prévoit également de démocratiser et d'établir une masse critique de 5G en étendant sa présence en Europe. La solution de jeu de puces UNISOC 5G équipera un formidable éventail de dispositifs IMO 5G, qui seront lancés en 2020.

Eric Zhou, le Directeur général adjoint d'UNISOC, a déclaré : « La collaboration avec Verve Connect, une société basée au Royaume-Uni disposant de fortes capacités de R-D et de production en Europe et en Chine, permet d'harmoniser et de fournir plus efficacement notre solution technique. UNISOC peut être mis au point avec Verve Connect au niveau du protocole, afin d'améliorer les performances et d'obtenir des délais et une conformité technique plus efficaces pour nos opérateurs et autres clients des télécommunications. Nos clients accélérant le refarming du spectre pour la 4G mais aussi le déploiement de la 5G, UNISOC souhaite renforcer en 2020 son appui aux entreprises les plus dynamiques et entreprenantes, à l'instar de Verve Connect. »

Chris Edwards, le Directeur marketing de Verve Connect a déclaré : « Les deux entreprises prévoient de collaborer dans les domaines de la R-D, de la mise au point de produit et du positionnement commercial, pour veiller à ce que les dispositifs soient bien ciblés sur le marché. Il est convenu de poursuivre la collaboration avec UNISOC pour coordonner les efforts relatifs à l'orientation marché et aux initiatives de fidélisation client. Nous apportons ensemble une énergie nouvelle au monde connecté du secteur des télécommunications. Ce partenariat, ainsi que l'agrément de l'entreprise en matière de RSE et de normes de qualité par le groupe industriel Joint Audit Cooperative soutenu par les principaux opérateurs mondiaux, dopera notre croissance en 2020. »

