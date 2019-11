Un projet qui appuiera la transformation numérique du Québec - OneSpan choisit Montréal pour investir dans les technologies de cybersécurité





MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - OneSpan, chef de file mondial en technologie informatique et cybersécurité basé à Chicago, annonce l'implantation d'un nouveau centre d'opérations à Montréal afin de mieux prévenir la fraude dans les institutions financières. Il s'agit du plus grand bureau de OneSpan et de son plus important laboratoire de R-D au monde, positionnant ainsi favorablement la métropole québécoise dans ce domaine. L'entreprise, qui compte plus de 10 000 clients, dont 1 700 institutions bancaires internationales, prévoit créer une centaine d'emplois au cours des deux prochaines années.

«?Les failles de sécurité, les vols d'identité et les fraudes apparaissent de plus en plus fréquemment dans le monde actuel. OneSpan s'est donné comme mission de protéger les citoyens de la fraude financière et de mettre un terme aux pertes de plusieurs milliards de dollars pour les clients, les banques et les entreprises. Notre nouveau centre de R-D à Montréal et le bassin de talent hautement qualifié de la région joueront un rôle déterminant pour que OneSpan maintienne sa position de chef de file en matière de prévention de la fraude dans l'industrie mondiale des services financiers », a déclaré Scott Clements, président-directeur général de OneSpan.

L'annonce a été faite en présence d'Eric Girard, ministre des Finances du Québec, ainsi que de représentants de Montréal International et d'Investissement Québec. « Il est essentiel de développer au Québec une expertise de haut niveau en matière de protection des renseignements personnels et de sécurité de l'information. La cybersécurité et la protection des renseignements personnels sont prioritaires pour notre gouvernement », a déclaré Eric Girard.

La cybersécurité constitue un nouveau secteur prometteur dans le Grand Montréal, entre autres grâce à l'environnement d'affaires innovateur de la région, au bassin stratégique de travailleurs qualifiés (17 000 experts dans le domaine) et aux diplômés universitaires de haut calibre. «?Depuis près d'un an, l'équipe de Montréal International travaille avec l'écosystème de la cybersécurité pour concerter les forces du secteur, qu'elles soient dans nos universités ou nos entreprises. L'annonce d'aujourd'hui par OneSpan nous encourage à poursuivre nos efforts et à faire du Grand Montréal une destination de choix pour toutes les entreprises à la recherche d'un terreau fertile où prospérer », a déclaré Stéphane Paquet, vice-président, Investissements étrangers et organisations internationales, à Montréal International.

«?Nous nous réjouissons de la décision de OneSpan d'étendre ses activités à Montréal. Fidèle à sa mission d'appui aux filiales internationales pour qu'elles poursuivent leur croissance au Québec, Investissement Québec entretient un dialogue continu dans le but de maximiser leurs investissements et de conserver leurs emplois et leur expertise au Québec. Nous sommes fiers de nous être associés à OneSpan pour faciliter son expansion au Québec et ainsi consolider notre industrie de la cybersécurité?», a déclaré Hubert Bolduc, président Investissement Québec International.

Le siège social de OneSpan est situé à Chicago, avec des bureaux à Montréal, Bruxelles et Bordeaux, en plus de nombreux bureaux régionaux.

À propos de OneSpan

OneSpan permet aux institutions financières et autres organisations de faire des progrès audacieux dans leur transformation numérique. Pour ce faire, nous aidons à sécuriser l'identité des gens, les dispositifs qu'ils utilisent ainsi que les transactions qui façonnent leur vie. Nous croyons qu'il s'agit là du fondement de l'amélioration de l'habilitation et de la croissance de l'entreprise. Plus de 10 000 clients, dont plus de la moitié des 100 premières banques mondiales, font confiance aux solutions OneSpan pour protéger leurs relations et processus les plus importants. De l'intégration numérique à l'atténuation de la fraude en passant par la gestion du flux de travail, la plateforme ouverte et unifiée de OneSpan réduit les coûts, accélère l'acquisition de clients et augmente leur satisfaction.

À propos de Montréal International

Créé en 1996, Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif financé par le secteur privé, les gouvernements du Québec et du Canada, la Communauté métropolitaine de Montréal et la Ville de Montréal. MI a pour mandat d'attirer et de retenir les investissements étrangers (entreprises et startups), les organisations internationales, les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers en leur offrant des services de soutien adaptés à leurs besoins.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de favoriser la croissance de l'investissement au Québec, contribuant ainsi au développement économique et à la création d'emplois dans toutes les régions. La Société offre aux entreprises une gamme complète de solutions financières, notamment des prêts, des garanties de prêts et des placements en actions, pour les appuyer à toutes les étapes de leur développement. De plus, elle est responsable de l'administration des mesures fiscales et de la prospection des investissements étrangers.

