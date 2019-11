L'EHL récompensée pour la refonte de son programme phare





L'EHL s'est vu décerner le prix des World Hospitality Awards (WHA) pour l'innovation pédagogique, en reconnaissance la refonte de son « Bachelor of Science in International Hospitality Management » qui tire pleinement parti de la puissance du groupe multi-campus.

Premier campus international

L'établissement d'une présence internationale a été un facteur primordial dans les plans de l'EHL pour enrichir l'apprentissage de ses étudiants et élargir leurs perspectives. Avec cette intention claire de se développer sur les marchés émergents de l'hôtellerie, l'EHL a été autorisée à délivrer son ?Bachelor of Science in International Hospitality Management' à Singapour. EHL Campus (Singapore)1 recevra sa première cohorte à l'automne 2021. D'ici là, le Groupe prévoit de proposer des formations courtes sur site dès l'été 2020.

"Nous sommes impatients d'approfondir nos liens avec la communauté locale et de participer à cet environnement florissant. C'est avec enthousiasme et conviction que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure. Notre engagement envers l'économie locale commencera sur le campus et s'étendra à tout le pays, car nous espérons renforcer nos rapports existants avec l'industrie hôtelière singapourienne", a déclaré Michel Rochat, CEO du Groupe EHL.

Les candidats peuvent visiter : https://singapore.ehl.edu et postuler pour commencer leur année préparatoire à l'EHL Campus Lausanne en septembre 2020, puis commencer leur cursus Bachelor comme première cohorte à l'EHL Campus (Singapour) en septembre 2021.

1 Bachelor, 2 Parcours, 3 Campus

La nouvelle organisation de l'offre de l'EHL, que les WHA ont récompensée, est mieux représentée par le nouveau slogan « 1 bachelor, 2 pathways, 3 campuses ». 1 bachelor, représentant le bachelor de renommée mondiale qui est à la base de la réputation de l'EHL, 2 parcours, car les étudiants d'EHL Passugg qui étudient pour obtenir un diplôme professionnel ont maintenant la possibilité de prolonger leurs études et de travailler pour obtenir un diplôme de niveau universitaire. Enfin, 3 campus grâce au troisième campus d'Asie du Sud-Est à Singapour, en plus des campus suisses de Lausanne et Passugg.

"L'EHL est devenue une institution véritablement mondial et se distingue encore davantage en permettant aux étudiants d'aspirer à des choses plus toujours passionnantes, en Suisse ou à l'étranger. Nous sommes fiers d'être reconnus pour nos efforts de pionniers et nous attendons avec impatience les nouvelles alliances et partenariats qui découleront de notre présence en Asie ", a conclu Michel Rochat.

1EHL Campus (Singapour) est un établissement d'enseignement privé enregistré à Singapour en vertu de la loi sur l'enseignement privé, Enhanced Registration Framework (ERF), numéro d'enregistrement 201731189N, et a reçu le système de certification EduTrust (numéro de certification EDU-2-2124, valable du 14 juin 2019 au 13 juin 2023).

A propos du groupe EHL

Le Groupe EHL comprend un portefeuille d'entités spécialisées dans la formation et l'innovation en gestion de l'hôtellerie dans le monde entier. Basé à Lausanne, en Suisse, le Groupe comprend :

L'EHL Ecole hôtelière de Lausanne est l'ambassadrice de l'hospitalité traditionnelle suisse et fait figure de pionnier dans l'enseignement de l'hospitalité depuis 1893 avec plus de 25'000 anciens élèves dans le monde et plus de 120 nationalités. L'EHL est la première école de gestion hôtelière au monde qui offre des programmes académiques sur ses campus de Lausanne et de Chur-Passugg, ainsi que des solutions d'apprentissage en ligne. L'école est classée n°1 par QS World University Rankings par sujet et CEOWorld Magazine, et son restaurant gastronomique est le seul établissement éducatif au monde à détenir une étoile Michelin.

EHL Swiss School of Tourism & Hospitality (Chur-Passugg) est l'une des meilleures écoles de gestion hôtelière pour les spécialistes de l'hôtellerie depuis 50 ans. L'école dispense une formation professionnelle et une formation supérieure accréditée en Suisse dans son hôtel-spa du 19e siècle récemment rénové à Chur-Passugg, dans les Grisons, à des étudiants suisses et étrangers venant de 20 pays.

EHL Advisory Services est la plus grande société suisse de conseil en hôtellerie avec une expertise dans le développement de modèles éducatifs et d'assurance qualité pour les centres d'apprentissage, ainsi que dans le conseil stratégique et opérationnel aux entreprises, à savoir la mise en place d'une culture de service de référence pour les entreprises du secteur hôtelier et au-delà. EHL Advisory Services a des bureaux à Lausanne, Beijing, Shanghai et New Delhi et a réalisé des mandats dans plus de 60 pays au cours des 40 dernières années.

