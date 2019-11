Ontario Tech choisit Canvas comme sa plateforme de gestion de l'apprentissage





OSHAWA, Ontario, 26 novembre 2019 /CNW/ - Instructure, Inc. (NYSE : INST) annonce aujourd'hui que l'Ontario Tech University a choisi la plateforme de gestion de l'apprentissage Canvas Learning Management Platform de la société pour promouvoir la découverte et l'application du savoir pour les étudiants.

« Nous avons évalué plusieurs options de gestion de l'apprentissage, mais avons choisi Canvas parce qu'elle procurera à nos éducateurs et à nos étudiants l'expérience la plus centrée sur l'apprenant », souligne Paul Bignell, directeur général du service des TI à l'Ontario Tech University. « À Ontario Tech, nous nous adaptons à la réalité éducative, qui est en constante évolution, en recherchant les manières les plus efficaces de fournir à nos étudiants des occasions d'apprentissage souples et dynamiques. Le fait de travailler avec Instructure nous aide à réduire la complexité, promouvoir la collaboration et faciliter l'enseignement et l'apprentissage de nos étudiants et des membres de notre faculté. »

L'enseignement supérieur a adopté les plateformes de gestion de l'apprentissage pour permettre aux étudiants et aux professeurs d'accéder à des ressources comme les plans de cours et les travaux. Canvas aide les étudiants à démontrer leur maîtrise du programme d'études par des évaluations, des groupes de discussion et du partage de contenu. Reconnue pour sa facilité d'utilisation, sa souplesse et ses capacités mobiles, Canvas est constamment retenue par les établissements d'enseignement de premier plan qui se concentrent sur les expériences étudiantes positives et l'excellence de la faculté.

Ontario Tech a choisi Canvas au terme d'un processus d'examen rigoureux et de consultations menées auprès d'établissements semblables. L'université lancera la plateforme de gestion de l'apprentissage Canvas Learning Management Platform lors de l'année scolaire 2020-2021. Les étudiants et la faculté auront accès à du matériel de soutien.

À PROPOS DE L'ONTARIO TECH UNIVERSITY

Étant une université moderne et visionnaire, Ontario Tech fait la promotion de la découverte et l'application du savoir pour accélérer la croissance économique, le développement régional et l'innovation sociale. Nous inspirons et munissons nos étudiants et nos diplômés pour avoir une incidence positive dans un monde axé sur la technologie. Nous ne cherchons pas seulement à réaliser la prochaine percée technologique, mais aussi à comprendre et à intégrer les implications technologiques sociales et éthiques qui permettent à notre université de se démarquer. Apprenez-en plus à l'adresse ontariotechu.ca.

À PROPOS D'INSTRUCTURE

Instructure (NYSE : INST) aide les gens à croître depuis leur première journée d'école à leur dernière journée de travail. Plus de 30 millions de personnes se servent de la plateforme de gestion de l'apprentissage Canvas Learning Management Platform pour les écoles et la plateforme de développement des employés Bridge Employee Development Platform pour les entreprises. Vous trouverez plus d'information à l'adresse www.instructure.com.

