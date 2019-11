La trousse d'information en ligne sur le logement de SOPDI aidera à guider les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs aidants naturels dans l'élaboration d'un plan de logement





AURORA, ON, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI), le point d'accès aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère, a lancé sa trousse d'information en ligne pour aider les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs aidants naturels à élaborer un plan de logement en attendant ou en remplacement des services résidentiels traditionnels financés. Financée par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et créée par le personnel de SOPDI de toute la province en consultation avec de nombreux intervenants, la trousse d'information est une bibliothèque en ligne dynamique de ressources sur le logement, divisée en six étapes pour faciliter son utilisation et son accessibilité.

"Nous entendons directement les personnes affectées d'une déficience intellectuelle et leurs aidants nous parler des difficultés qu'elles éprouvent à trouver un logement approprié et un soutien au logement. La recherche des options de logement disponibles, la création d'un réseau de soutien et l'élaboration d'un plan de logement peuvent s'avérer longues, déroutantes et difficiles. Cette trousse d'information sur le logement de SOPDI est un guide très utile pour la planification, car elle offre aux gens des ressources et des renseignements précieux et fiables sur le logement en un seul endroit ", a déclaré Leanne Mione, gestionnaire de Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle de la région de Hamilton-Niagara, une des neuf agences régionales de SOPDI.

La trousse d'information sur le logement de SOPDI est une ressource bilingue disponible sur le site Web de SOPDI, dsontario.ca et sopdi.ca. Il explore certains des éléments essentiels que les personnes doivent prendre en considération lorsqu'elles élaborent un plan de logement, comme la création d'une vision, la compréhension des points forts et des besoins, l'utilisation de la technologie pour accroître l'autonomie et la création d'une équipe de soutien.

"Le lancement de la trousse d'information sur le logement de SOPDI par étapes aide tout le monde à parcourir le matériel sans se sentir submergé. En même temps, quelle que soit l'étape à laquelle se trouve une personne dans son plan, nous nous sommes assurés d'inclure des ressources et des outils qui répondent aux besoins de la personne à chaque étape du processus. Il s'agit d'un répertoire « vivant » de ressources, continuellement mis à jour et appuyé par le personnel de SOPDI de toute la province. « Si vous avez besoin d'aide pour comprendre ou trouver une ressource en matière de logement, vous pouvez toujours communiquer avec l'agence SOPDI de votre région », a déclaré Tracy Love, Navigatrice en matière de logement pour Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle, un membre clé de l'équipe SOPDI responsable de créer les outils dans la trousse d'information sur le logement de SOPDI.

Pour les personnes à la recherche de plus de renseignements ou de ressources, un navigateur en matière de logement SOPDI local ou n'importe quel membre de l'équipe SOPDI peut aider à guider les individus à travers la trousse d'information sur le logement de SOPDI et les aider à explorer leurs options de logement. Les particuliers peuvent se connecter à leur SOPDI local par téléphone ou en ligne.

Pour consulter la trousse d'information sur le logement de SOPDI, visitez www.sopdi.ca/resources/housing. Une webdiffusion et un podcast gratuits sur l'exploration des options en matière de logement sont également disponibles à l'adresse www.sopdi.ca/resources/webcasts-podcasts.

À propos de Services l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI)

Services de l'Ontario pour les personnes ayant une déficience intellectuelle (SOPDI) est le point d'accès aux services aux adultes ayant une déficience intellectuelle financés par le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires (MSESSC) en Ontario. Il y a neuf organismes SOPDI répartis dans toute la province qui desservent des personnes dans différents comtés et régions.

Lorsqu'un enfant ayant une déficience intellectuelle atteint l'âge de 18 ans, les services aux enfants ayant une déficience intellectuelle prennent fin. Les personnes doivent faire une demande par l'entremise de SOPDI de leur région pour savoir si elles sont admissibles à recevoir du soutien financé par le MSESSC pour adultes qui pourrait être disponible dans leur collectivité.

Pour de plus amples renseignements, visitez sopdi.ca.

