La Fondation des dons sans fil du Canada souligne 10 ans de rencontre entre la technologie mobile et le monde philanthropique

TORONTO, le 26 nov. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, la Fondation des dons sans fil du Canada (FDSF) souligne son 10e anniversaire. Fondée en 2019, la FDSF s'est donné pour mandat d'offrir aux Canadiens des solutions pour faire des dons par sans-fil à des organismes sans but lucratif.

La FDSF a été fondée par des acteurs clés de l'industrie du sans-fil, en partenariat avec l'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS). Le concept était simple : fournir aux usagers d'appareils mobiles du Canada un «?canal de dons par sans-fil?» au moyen duquel ils peuvent recevoir des demandes de dons des organismes sans but lucratif enregistrés et leur faire des dons.

«?Les Canadiens sont aussi généreux et engagés envers les causes louables, qu'ils sont tournés vers les technologies. En alliant le pouvoir de la technologie mobile au pouvoir de la philanthropie, nous avons élargi le bassin de donateurs des organisations et nous avons offert aux Canadiens de nouvelles manières de s'impliquer auprès de causes qui leur tiennent à coeur, affirme Robert Ghiz, président et chef de la direction de l'ACTS. Grâce au canal de dons par sans-fil, les Canadiens ont les moyens de faire de petits dons de 5 $, 10 $, 20 $ ou 25 $ à des causes louables qui sont portés à leur facture de services sans fil.?»

En fournissant un point d'accès unique à tous les exploitants de services sans fil, la FDSF met le pouvoir, la simplicité et la rapidité du sans-fil aux services des organismes sans but lucratif. Par l'entremise de sa plateforme, la FDSF facilite les dons par messagerie texte. Elle recueille la totalité des dons générés par les campagnes de financement auprès des exploitants de services sans fil et les distribue ensuite aux organismes désignés.

Depuis sa création, la FDSF a ainsi démontré tout le potentiel et la capacité du don sans fil, une idée que l'on doit à Jim Manis, le fondateur de l'organisation soeur de la FDSF aux États-Unis, la Mobile Foundation. En 2009, Bell et Rogers ont été les premiers exploitants à établir un partenariat avec la FDSF. Ils ont offert à leur clientèle la possibilité de faire des dons par messagerie texte à des organismes exemptés d'impôts et de les porter à leur facture de services sans fil. TELUS leur a emboîté le pas en janvier 2010, à peu près en même temps que la Croix-Rouge du Canada a lancé une vaste campagne de financement d'urgence pour soutenir les interventions à la suite du tremblement de terre à Haïti. Dans le cadre de cette campagne de financement, les donateurs ont pu faire des dons par messagerie texte. Les trois grands exploitants ont ainsi recueilli plus de 500?000 $ à coup de dons de 5 $ et 10 $ transmis par messagerie texte au cours du seul mois de janvier. Depuis, presque tous les exploitants de services sans fil du Canada sont entrés en partenariat avec la FDSF et près de 700 organismes sans but lucratif de partout au Canada ont mené des campagnes qui leur ont permis de recueillir plus de 6,5 millions de dollars en dons sans fil.

«?Les dons sans fil sont un outil puissant, puisqu'ils permettent aux usagers d'appareils mobiles de contribuer en temps réel à des causes qui leur tiennent à coeur, a déclaré Jim Manis. Pour faire un don, il suffit d'envoyer un court message et de confirmer son intention de dons. Nul besoin de faire un chèque, de remplir un formulaire ou de loger un appel. Cela permet aux organismes d'élargir leur bassin de donateurs et aux donateurs de soutenir des organismes de manière simple et rapide.?»

La FDSF contrôle tous les organismes qui s'inscrivent au canal unique de dons par sans-fil, valide tous les programmes de dons sans fil et fournit à l'industrie des lignes directrices sur les causes caritatives. La contribution de Bell, de Rogers et de tous les autres exploitants participants a été un facteur clé dans la réussite de la FDSF, tout comme l'a été la plateforme de dons développée par ICF Next. La collaboration entre la FDSF, les acteurs de l'industrie, l'ACTS et les exploitants de services sans fil a donné lieu à un système fiable, prévisible et efficace de dons par sans-fil.

«?Nous en avons été témoins : lorsqu'on leur présente des causes et des messages convaincants aux Canadiens, ils sont plus portés à faire des dons sur leur appareil mobile. Il s'agit d'une des méthodes les plus simples, conviviales et sécuritaires de faire des dons et nous sommes convaincus que cette méthode gagnera en popularité à mesure qu'un nombre toujours plus grand d'organismes adhérera à cette méthode qui est "toujours active" et qui se conjugue bien à des méthodes plus traditionnelles de collecte de dons, affirme Graeme Binning, président et directeur général de Fundraising Direct. Pour ces raisons, nous sommes fiers de soutenir la FDSF et d'en être un partenaire, et nous serons heureux de continuer à collaborer à ses efforts de simplification et de promotion des dons sans fil pour le secteur sans but lucratif.?»

Au sujet de la Fondation des dons sans fil du Canada

Créée en 2009, la Fondation des dons sans fil du Canada met un «?canal de dons par sans-fil?» à la disposition des organismes sans but lucratif et des donateurs. Elle fournit un modèle structuré, des modalités et une infrastructure technique permettant aux organismes, comme aux donateurs, de tirer parti de toute la puissance et de la grande convivialité de la technologie mobile. Ce canal de dons par sans-fil offre aux Canadiens un moyen instantané et simple de répondre aux demandes de dons des organismes, en faisant porter leurs dons à leur facture de téléphonie sans fil. La totalité des dons recueillis par la FDSF est ensuite versée à l'organisme désigné. Les campagnes de financement par messagerie texte sont soutenues par Bell, Bell MTS, Eastlink, Fido, Freedom Mobile, Rogers, TELUS, Tbaytel, Videotron et Virgin Mobile. Pour en savoir plus, consulter le site Web de la Fondation, à www.mobilegiving.ca.

À propos de l'ACTS

L'Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) fait autorité pour tout ce qui concerne le sans-fil au Canada -- ses préoccupations, son développement et ses tendances. Elle représente les entreprises qui conçoivent et réalisent des produits et services pour l'industrie auprès de tous les paliers du gouvernement et de divers organismes de réglementation. Elle en fait activement la promotion dans le but d'assurer la croissance continue du secteur du sans-fil au Canada. Au nom de ses membres, l'ACTS gère de nombreuses initiatives, y compris des programmes de responsabilité sociale d'entreprise et un programme national de numéros abrégés communs.

