Qorus et Microsoft conjuguent leurs forces pour offrir un service gratuit d'activation des ventes qui profite aux partenaires de Microsoft en Europe de l'Ouest

Jeudi 28 novembre 2019, Microsoft va organiser un webinaire pour donner le coup d'envoi de la plate-forme Qorus Content Hub pour le réseau de partenaires Microsoft auprès de plus de 5 000 partenaires dans 12 pays

SEATTLE, 26 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Qorus Content Hub - la plate-forme d'activation des ventes qui relie les personnes, les contenus et les données pour permettre aux entreprises d'accélérer leur commercialisation et de conclure plus de contrats - sera mise (gratuitement) à la disposition de tous les partenaires Microsoft en Europe de l'Ouest.

Les partenaires utilisent la plate-forme pour accéder aux derniers contenus liés à la vente et au marketing du Microsoft Partner Network (MPN) - réseau de partenaires Microsoft.

Les utilisateurs ont rapporté :

Une économie de 50 % du temps de recherche de contenu

Une création cinq fois plus rapide d'argumentaires et de propositions

Des économies annuelles de productivité de 20 000 $ par utilisateur

85 % des partenaires ont augmenté leur utilisation du contenu des partenaires Microsoft

Pour en savoir plus sur Qorus Content Hub pour le réseau de partenaires Microsoft et sur la façon d'y accéder, les partenaires sont invités à participer à un webinaire le jeudi 28 novembre.

Vous pouvez vous inscrire au webinaire en utilisant ce lien

https://www.cloudchampion.se/accelerate-sales-with-the-qorus-content-hub-for-microsoft-partner-networks-members/

Êtes-vous l'un de ces partenaires Microsoft qui passent jusqu'à huit heures par semaine à rechercher du contenu et entre deux et trois jours à créer une proposition client unique ?

Pendant ce webinaire de 30 minutes, les partenaires apprendront tout sur cet avantage gratuit de Microsoft en matière d'activation des ventes.

Rejoignez-nous pour découvrir comment :

Utiliser le Qorus Content Hub pour construire une plate-forme de vente en 60 secondes

Accélérer la mise sur le marché grâce au contenu MPN que vous pouvez personnaliser sur Azure, Office 365 et Dynamics 365, entre autres

Accéder à ce nouveau contenu sans jamais quitter vos applications Office ou depuis votre navigateur

Créer et envoyer du contenu MPN à vos clients - directement depuis Outlook, Word et PowerPoint

Suivre la mobilisation des clients pour avoir des conversations de suivi plus intelligentes

Microsoft offre, gracieusement, le Qorus Content Hub à tous les partenaires qui utilisent Office 365, en tant qu'avantage d'activation des ventes.

À propos de Qorus

Qorus est la plate-forme d'activation des ventes qui relie les personnes, les contenus et les données et permet ainsi d'accélérer la commercialisation et de remporter plus de contrats.

Notre logiciel est incroyablement puissant tout en étant particulièrement intuitif et très facile à utiliser. Il est intégré à Microsoft 365 et aux principaux outils de gestion de la relation client. Notre équipe au service de la réussite des clients, récompensée par des prix, veille à ce que les clients de tous les secteurs d'activité atteignent leurs objectifs.

Nous sommes un groupe diversifié et dynamique dont le siège social se trouve à Seattle et qui compte de grands bureaux à New York, à Londres et au Cap.

www.qorusdocs.com

