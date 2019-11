Bombardier renforce son engagement en matière d'environnement et reçoit une première livraison de carburant d'aviation durable à Montréal





Avfuel Corporation a effectué la livraison inaugurale de carburant d'aviation durable à fournir aux clients de Bombardier à la livraison d'un avion

Cette livraison de carburant est un autre pas dans l'engagement de Bombardier à obtenir un approvisionnement à long terme de carburant d'aviation durable, un pilier essentiel de l'effort visant un futur écoresponsable pour l'aviation d'affaires

Bombardier utilise le carburant d'aviation durable pour ses avions de démonstration aux États-Unis et ailleurs dans le monde depuis 2017

Bombardier continue de jouer un rôle de chef de file dans l'engagement de l'industrie à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de CO 2

MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd'hui qu'elle a reçu une livraison inaugurale de carburant d'aviation durable à l'une de ses usines de Montréal, ce qui vient renforcer son engagement à l'égard du transport aérien écoresponsable. Cette livraison est le premier pas la société dans son plan pour établir des partenariats à long terme avec des fournisseurs de carburant afin de déployer du carburant d'aviation durable dans tous ses établissements, alors que l'approvisionnement mondial devient plus facilement accessible.

« Nous honorons notre engagement d'aider à promouvoir une utilisation accrue du carburant d'aviation durable dans le secteur du transport aérien », a déclaré David Coleal, président de Bombardier Aviation. « Aujourd'hui, nous sommes fiers de l'offrir pour la première fois dans l'une de nos usines canadiennes, et ce n'est qu'un début. Bombardier travaille à assurer que l'utilisation de ces carburants devienne la norme dans nos activités quotidiennes, en faisant notre part pour réduire les émissions de CO 2 dans le monde et en respectant l'engagement de longue date de l'industrie en matière de changements climatiques. »

Depuis 2017, Bombardier a tiré profit d'un approvisionnement de carburant d'aviation durable pour utilisation dans ses vols de démonstration à son usine de Hartford (Connecticut), siège de ses activités de démonstration à l'intention des clients. De plus, Bombardier fait voler toute sa flotte d'avions de démonstration vers d'importants salons aéronautiques et événements pour sensibiliser l'industrie et pour montrer que le carburant d'aviation durable peut devenir un choix de remplacement généralisé pour le carburant d'aviation classique des avions de l'aviation générale. La société a participé activement à des événements de l'industrie qui faisaient la promotion de l'utilisation du carburant d'aviation durable comme pratique courante, notamment à Van Nuys (Californie) et à Farnborough, au Royaume-Uni, et tout récemment au salon de la NBAA où du carburant d'aviation durable était disponible non seulement pour l'aller, mais également pour le retour des avions en exposition statique.

En 2009, le monde de l'aviation d'affaires a élaboré un programme audacieux en soutien aux cibles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et s'est engagé à contribuer aux objectifs de l'ensemble de l'aviation. À cette fin, il s'est engagé à des objectifs précis dont la croissance neutre en carbone d'ici 2020, l'amélioration de l'efficacité du carburant de 2 % par an de 2010 à 2020 et la réduction des émissions totales de CO 2 de moitié d'ici 2050 par rapport à 2005. Bombardier joue un rôle prépondérant dans l'engagement de l'ensemble de l'industrie à lutter contre les changements climatiques et, en collaboration avec des organismes de l'industrie, comme l'European Business Aviation Association (EBAA), la General Aviation Manufacturers Association (GAMA), le Conseil international de l'aviation d'affaires (IBAC), la National Air Transportation Association (NATA) et la National Business Aviation Association (NBAA), a conçu un cheminement pour atteindre ces objectifs reposant sur quatre domaines d'intervention : les technologies, les améliorations infrastructurelles et opérationnelles, des mesures axées sur le marché et les carburants de remplacement.

« Chez Bombardier, nous construisons nos avions en pensant à l'avenir », a ajouté David Coleal. « Par exemple, le nouveau moteur Pearl 15 de Rolls-Royce, construit spécialement pour les avions d'affaires Global 5500 et Global 6500, rend les avions plus propres et plus efficaces, avec un avantage de consommation carburant pouvant aller jusqu'à 13 %, ce qui contribue à des coûts d'exploitation très favorables. Le moteur Passport de GE, conçu spécialement pour l'avion Global 7500, le propulse à des vitesses pouvant aller jusqu'à Mach 0,925 avec une fiabilité à toute épreuve et une plus grande efficacité carburant. »

Avec plus de 68 000 employés, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays ainsi qu'un vaste portefeuille de produits et services pour les marchés de l'aviation d'affaires, de l'aviation commerciale et du transport sur rail. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont été de 16,2 milliards $ US. Bombardier fait partie des 100 entreprises les plus durables au monde de l'indice Global 100 de 2019. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier.

Bombardier, Global 5500, Global 6500 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

