Pricefx finalise son cycle de financement de série B avec 23 millions EUR supplémentaires





Pricefx, le leader mondial des logiciels de tarification cloud natifs, vient de lever 23 millions EUR supplémentaires pour finaliser le cycle de financement de série B de la société. Cet investissement de phase II a été dirigé par Digital+ Partners, un investisseur européen en technologies de croissance B2B, et par Bain & Company, un des principaux cabinets de conseils aux équipes de direction. L'investisseur de série A Talis Capital a également participé à la phase II, qui fait suite au financement de phase I de 25 millions EUR clôturé en décembre 2018. Le total de la série B s'élève à 48 millions EUR.

La société a connu une croissance exceptionnelle en 2019, avec des résultats record au premier trimestre et au deuxième trimestre. Pricefx est devenu le premier fournisseur de solutions obtenir le statut de niveau d'Or pour SAP® PartnerEdge® Build et a remporté le prix 2019 Sales and Marketing Technology (SAMMYs) du produit de l'année, la seule solution tarifaire à y parvenir. Outre ce tout dernier financement, la valorisation de la société a pratiquement triplé au cours des douze derniers mois.

"Ce nouveau financement nous permettra de continuer l'expansion de nos capacités de plateforme, d'ajouter une nouvelle fonctionnalité et d'introduire plusieurs nouveaux produits pionniers sur le marché en 2020", déclare Marcin Cichon, PDG et fondateur de Pricefx. "Nous anticipons une expansion mondiale continue grâce à une croissance à la fois organique et alimentée par les partenaires, et grâce à des projets stratégiques. Nos investisseurs ont confiance en notre évolution, et ce nouvel investissement contribue à sécuriser leurs positionnements en vue de notre expansion future."

Pricefx fournit une solution SaaS modulaire d'optimisation et gestion tarifaire (PO&M) et de Configuration-Tarification-Devis (CPQ) pour des entreprises de toute taille, sur la base des dernières architectures Cloud-native. Le Guide 2019 du marché des logiciels d'optimisation et gestion tarifaire B2B de Gartner indique que "le marché PO&M devrait continuer à se développer rapidement au cours des trois prochaines années" et que "le logiciel PO&M présente un rapide retour sur investissement (souvent moins de six mois)."

"Nous connaissons une dynamique exceptionnelle, en particulier aux États-Unis. Ce financement nous permettra de plus de doubler notre investissement dans les activités de vente et de marketing en 2020", déclare Tom Fencl, directeur finances de Pricefx. "Nous commençons également à envisager des acquisitions pour élargir notre présence fonctionnelle dans le domaine de l'optimisation et de l'intelligence artificielle, et pour offrir une valeur accrue à nos clients grâce à notre expertise et notre savoir-faire sectoriels spécialisés."

"Pricefx est devenu le principal fournisseur de solution de tarification SaaS grâce à son approche centrée sur la clientèle et à son outil fonctionnel, flexible, sécurisé et rapide à déployer", déclare Axel Krieger, associé fondateur de Digital+ Partners. "Ce nouveau financement permettra à Pricefx de continuer l'expansion de son produit phare, de renforcer le professionnalisme de son service client et d'imposer sa position de leader de marché mondial de l'écosystème de la tarification SaaS. Nous sommes fiers de co-diriger ce cycle de financement au côté de Bain & Company et de continuer à accompagner Pricefx dans cette prochaine phase de croissance."

"Pendant l'année écoulée, nous avons collaboré avec Pricefx sur une nouvelle solution disruptive", déclare Ron Kermisch, associé-directeur et responsable des produits de tarification de Bain & Company. "Les prochaines innovations s'annoncent prometteuses et nous sommes heureux de voir que Pricefx exécute sa stratégie pour devenir la référence logicielle en matière de tarification."

"La gestion de la tarification est un des marchés logiciels à plus forte croissance, et l'équipe de direction de Pricefx s'assure que la société sera le leader mondial de ce secteur", déclare Matus Maar, cofondateur et associé directeur de Talis Capital. "La solution Pricefx est déjà leader sur le marché, et l'innovation permanente de la société continuera de satisfaire sa clientèle."

À propos de Pricefx

Fondée en 2011 en Allemagne, Pricefx est le leader mondial des logiciels de tarification SaaS, proposant une gamme complète de solutions rapides à déployer, faciles à configurer et à personnaliser, et faciles à apprendre et à utiliser. Pricefx propose une plateforme complète d'optimisation et de gestion des prix basée sur une architecture Cloud native, offrant aux clients des avantages inégalés en termes de délai de rentabilisation et de coût total de possession. Sa solution innovante répond aux attentes des entreprises B2B et B2C de toutes tailles, quelle que soit l'industrie et la région du monde. Le modèle d'entreprise de Pricefx se fonde intégralement sur la satisfaction et la fidélité de sa clientèle. Pricefx partage sa « Passion pour le Pricing » avec plus de 90 clients, répartis dans plus de 37 pays du globe. Pour plus d'informations, consultez le site www.pricefx.com.

