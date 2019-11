MOBI724 Global Solutions (TSX-V: MOS) annonce la date de la diffusion de ses résultats financiers du T3-2019 et les détails de l'appel conférence avec les investisseurs





MONTRÉAL, 26 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions Globale MOBI724 inc. (« MOBI724 » ou la « Société ») (TSX-V:MOS), une société de technologie financière, annoncera ses résultats financiers du T3-2019 (les « résultats ») jeudi le 28 novembre 2019 après la clôture du marché.



Marcel Vienneau et Allan Rosenhek, respectivement PDG et directeur financier de MOBI724, animeront un webinaire jeudi le 28 novembre 2019 à 16h15 (heure normale de l'Est).

Les actionnaires, investisseurs, représentants des médias et autres parties prenantes sont invités à participer au webinaire en suivant les instructions ci-dessous :

Les parties intéressées peuvent se connecter à l'adresse Web suivante :

https://attendee.gotowebinar.com/register/766594203659288845

Après l'inscription, vous recevrez un email de confirmation contenant des informations sur la participation au webinaire.

À propos de Mobi724 Global Solutions Inc.

« Des transactions intelligentes, n'importe où »

MOBI724 Global Solutions Inc. (TSX-V: MOS) est une société de fintech dont le siège social se situe à Montréal. La société propose une suite entièrement intégrée de solutions liées aux cartes de paiement, à l'intelligence artificielle et à l'informatique décisionnelle, compatibles avec n'importe quelle méthode de paiement numérique, sur n'importe quel appareil mobile et dans n'importe quel point de vente. La plateforme de traitement de transactions de Mobi724 permet aux banques émettrices de cartes, aux réseaux de paiements, aux opérateurs de programme de fidélité et aux marchands de produire des revenus incrémentaux en générant de nouvelles opportunités commerciales, tout en offrant aux titulaires de cartes une expérience transparente, engageante et enrichissante.

Avertissement légal

Certains énoncés contenus dans le présent document, notamment ceux qui expriment les attentes ou les estimations de la direction quant au rendement futur de la Société, constituent des « énoncés prospectifs » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses; même si la direction les considère comme exacts au moment où ils sont formulés, ils sont de par leur nature soumis à des incertitudes et à des risques importants sur les plans commercial, économique et de la concurrence. Nous avisons les lecteurs que ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, à des incertitudes et à d'autres facteurs connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats ou le rendement réel de la Société diffèrent considérablement des résultats ou du rendement futur exprimé ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les investisseurs ne doivent pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs. La présente mise en garde s'applique à tous les énoncés prospectifs, exprimés verbalement ou par écrit, qui sont attribués à la Société ou à toute personne qui les exprime au nom de la Société. Sauf si la loi l'exige, la Société n'est nullement tenue de mettre à jour publiquement ces énoncés prospectifs, que ce soit pour refléter de nouveaux renseignements, des événements futurs ou d'autres circonstances.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États?Unis.

Ce communiqué de presse a été traduit en français à partir de l'original en anglais et représente une traduction fidèle au meilleur des connaissances du traducteur. En cas de divergence entre les deux documents, seule la version anglaise fera foi.

Pour de plus amples informations, visitez www.mobi724.com ou contactez :

Relations avec les investisseurs :

M. Eli Rozhansky

Relations avec les investisseurs

Solutions Globale MOBI724 inc.

T : 514-394-5200 ; E: IR@mobi724.com

